Капелюх на ялинці в Києві замінять на зірку – організатори

Капелюх, встановлений на ялинку на Софійській площі у Києві, замінять на зірку 18 грудня, повідомив проєкт Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка.

«Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці», – йдеться в повідомленні Folk Ukraine у фейсбуці.

Раніше в коментарі Радіо Свобода засновник проєкту Ігор Добруцький пояснив, що означає капелюх на ялинці.

Він також додав, що вже певний час спостерігає в соцмережах хвилі критики і негативу на адресу капелюха, ялинки та святкового містечка в центрі Києва.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00.