Організатори пояснили, що означає капелюх на «головній ялинці» у Києві

Капелюх, встановлений на ялинку на Софійській площі у Києві, символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево. Про це в ексклюзивному коментарі розповів Радіо Свобода Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка.

«Це вперще ми зробили для дітей щось. Завжди дорослі люди змагались своїми смаками, як зробити цікаву головну ялинку – і робили її в електроніці. Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки. Зараз у цей тяжкий час якраз потрібна казка. Тому що з цим COVID-19 всі дуже перестрашені, а хочеться чогось щасливого і веселого», – додав Добруцький.

У рамках казкової концепції під ялинкою розміститься чарівний пеньок. Він також буде інтерактивним: матиме власний годинник і маленькі кафе, розповідає організатор.

Окрім капелюха, що його вже встановили згори на ялинку, 12 грудня почнеться монтаж другого капелюха. Він буде світлодіодним, матиме 62 метри в діаметрі та «накриє все різдвяне містечко своїми чарами», каже Ігор Добруцький.

Передбачається, що можна буде загадати бажання, і лазер напише його на ялинці або сусідніх будівлях. Зробити це можна буде онлайн, із будь-якої частини світу, як і спостерігати за всім дійством, додає організатор. Святкове містечко буде оточене восьмикутними різдвяними зірками і засвітиться, за традицією, 19 грудня о 19:00.

Керівник Folk Ukraine додає, що вже певний час спостерігає в соцмережах хвилі критики та негативу на адресу капелюха, ялинки та святкового містечка. Він пояснює це тим, що українці зараз перебувають в напрузі через складну ситуацію з пандемією, економічними викликами, безробіттям. І багато для кого єдина можливість впоратись зі стресом – це скинути негатив у соцмережі, каже він.

«Найголовніше – це результат. А ми останні роки входимо у найкращу п’ятірку новорічно-різвяних ярмарок і ялинок в Європі, і в десятку світових. Ми не пасемо задніх, краще подивитись, коли вже все буде зроблено», – говорить Добруцький.

Щороку над організацією новорічно-різвяного містечка працювало 500-700 осіб. Проте через те, що цьогоріч замість звичайної різдвяної зони на Софійській площі влада міста організувала пішохідний маршрут із більшою кількість локацій та арт-об’єктів, то над їхнім спорудженням щоденно працюють близько двох тисяч осіб, розповідає організатор.

Ігор Добруцький додає, що упродовж семи років зведення новорічно-різвяних зон відбувається коштом бізнесу та меценатів, і цей рік не виняток.

Загалом у Києві буде три ключові святкові локації та, відповідно, три ялинки: біля Арки Дружби народів – «Кришталевий палац», на Подолі – «Петриківський розпис» і на Софійській площі «Казковий ліс».

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.