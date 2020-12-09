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09 грудня 2020, Київ 08:35
Фотогалереї
Підготовка до Різдва під час пандемії COVID-19 (фотогалерея)
09 грудня 2020, 08:30
Радіо Свобода
Різдво під час коронавірусу: соціально-віддалені святкування та захисні маски для обличчя для всіх – люди у всьому світі готуються до Різдва під час пандемії COVID-19.
1
Ковзанка від ROSHEN, площею 2 тисячі квадратних метрів, зі святковою ялинкою посередині, вже відкрита для відвідувачів у Киві з 30 листопада 2020 року
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У Центрі української культури та мистецтва в Києві відкрили виставку «Свято новорічної іграшки». Колекція складається зі старовинних різдвяних та новорічних прикрас різних історичних періодів
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Також представлені ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна атрибутика від українських майстрів та фотозони
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18 грудня відкриється ще одна масштабна різдвяно-новорічна локація. Вона розташується на території Палацу «Україна» й матиме назву «Містечко зимових розваг»
5
Шоколадна фігура Санти з маскою для обличчя від компанії Wawi. Пірмазенс, Німеччина, 30 листопада 2020 року
6
Чоловік у костюмі Санта-Клауса зустрічається з дітьми, сидячи в «міхурі Санта-Клауса», відкриваючи різдвяний сезон в зоопарку Ольборгу, Данія. 13 листопада 2020 року
7
Угорський кондитер Ласло Рімоці працює над шоколадною маскою для обличчя для Санти у своїй майстерні. Лайошміже, Угорщина, 20 листопада 2020 року
8
Асистент допомагає Палу Піллмайєру, одягненому як Санта-Клаус, готуватися до спілкування з дітьми за допомогою відеочату. Угорщина, 30 листопада 2020 року
9
Різдвяні ясла зі статуеткою Діви Марії у захисній масці були встановлені в Катедральному соборі Туріну, Італія, 3 грудня 2020 року
10
Мешканці Праги спостерігають за виставою напередодні святкування Дня Святого Миколая (за григоріанським календарем) із салонів своїх автомобілів. У зв'язку з пандемією коронавірусу, шоу проходило дистанційно. Прага, Чехія, 5 грудня 2020 року
11
Робітниця упаковує скляні ялинкові іграшки у формі свинок у масках на фабриці OzdobaCZ. Двур Кралове-над-Лабем. Чехія, 1 грудня 2020 року
12
Співробітниця готує шоколадного Санта-Клауса в масці на шоколадній фабриці Confiserie Felicitas в Горнові (Hornow-Wadelsdorf), неподалік від Шпрембергу, Німеччина, 4 грудня 2020 року
13
Шоколадні Санта-Клауси в масках для обличчя, виставлені у вітрині кондитерської крамниці в центральній частині Франкфурту. Німеччина, 22 листопада 2020 року
14
Листоноша в костюмі Санта-Клауса читає листи, адресовані Пер Ноелю (французький «Дідусь Різдва»), прикрашені сердечками, наліпками і блискітками, в Лібурні, південний захід Франції, 23 листопада 2020 року
15
Власник кондитерської Тассос Вазакас готує шоколадного Санта-Клауса у масці для обличчя перед Різдвом у Ликоврісі, Північні Афіни, Греція, 2 грудня 2020 року
16
Різдвяні свічки із зображенням Санта-Клауса в захисній масці, виставлені у крамниці свічника Алексіса Геракіса. Салоніки, Греція, 16 листопада 2020 року
17
Ізраїль. Чоловік в одязі Святого Миколая роздає хірургічні маски поруч із різдвяною ялинкою після церемонії запалювання вогнів на ялинці в центрі Тель-Авіва, 6 грудня 2020 року
18
Особа, одягнена в костюм Ґрінча, під час виступу, коли люди відвідують показ фільму «Один вдома» в кінотеатрі «Різдвяне місто» у Манчестері, Велика Британія, 3 грудня 2020 року
19
Відвідувачка в захисній масці для обличчя дивиться на свій смартфон, перебуваючи в головному універмазі столиці Росії, прикрашеному для святкування Різдва і Нового року, й практично порожньому через пандемію коронавірусу. Москва, 3 грудня 2020 року
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Родина в різдвяних костюмах позує для фотографії з Санта-Клаусом через оргскло між ними, щоб уберегтися від можливої небезпеки заразитися коронавірусною хворобою. Кінгстон, Онтаріо, Канада, 28 листопада 2020 року
21
Відвідувачка дотримується соціальної дистанції під час «безконтактного візиту до Санти» в «Тайсонс Корнер Центрі» (Tysons Corner Center). Тайсонс, Вірджинія, США, 3 грудня 2020 року
22
Хлопчик тягнеться до Санта-Клауса, який сидить за перегородкою з плексигласу в торговому центрі Willow Grove Park. Віллоу-Гроув, штат Пенсильванія, США
23
Продавчиня тримає пряничних чоловічків у захисних масках для святкування Різдва в пекарні в Куала-Лумпурі, Малайзія, 4 грудня 2020 року
24
Жінка намагається зробити селфі перед вітриною з різдвяними декораціями та масками у спеціалізованій крамниці в Tokyo Mask Land. Йокогама, Японія
Підготовка до Різдва під час пандемії COVID-19 (фотогалерея)
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