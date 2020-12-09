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09 грудня 2020, Київ 08:35
Фотогалереї

Підготовка до Різдва під час пандемії COVID-19 (фотогалерея)

Різдво під час коронавірусу: соціально-віддалені святкування та захисні маски для обличчя для всіх – люди у всьому світі готуються до Різдва під час пандемії COVID-19.
Ковзанка від ROSHEN, площею&nbsp;2 тисячі квадратних метрів, зі святковою ялинкою посередині, вже відкрита для відвідувачів у Киві з 30 листопада 2020 року
1 Ковзанка від ROSHEN, площею 2 тисячі квадратних метрів, зі святковою ялинкою посередині, вже відкрита для відвідувачів у Киві з 30 листопада 2020 року
У Центрі української культури та мистецтва в Києві відкрили виставку &laquo;Свято новорічної іграшки&raquo;. Колекція складається зі старовинних різдвяних та новорічних прикрас різних історичних періодів
2 У Центрі української культури та мистецтва в Києві відкрили виставку «Свято новорічної іграшки». Колекція складається зі старовинних різдвяних та новорічних прикрас різних історичних періодів
Також представлені ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна атрибутика від українських майстрів та фотозони
3 Також представлені ялинкові прикраси та новорічно-різдвяна атрибутика від українських майстрів та фотозони
18 грудня відкриється ще одна масштабна різдвяно-новорічна локація. Вона розташується на території Палацу &laquo;Україна&raquo; й матиме назву &laquo;Містечко зимових розваг&raquo;
4 18 грудня відкриється ще одна масштабна різдвяно-новорічна локація. Вона розташується на території Палацу «Україна» й матиме назву «Містечко зимових розваг»
Шоколадна фігура Санти з маскою для обличчя від компанії Wawi. Пірмазенс, Німеччина, 30 листопада 2020 року
5 Шоколадна фігура Санти з маскою для обличчя від компанії Wawi. Пірмазенс, Німеччина, 30 листопада 2020 року
Чоловік у костюмі Санта-Клауса зустрічається з дітьми, сидячи в &laquo;міхурі Санта-Клауса&raquo;, відкриваючи різдвяний сезон в зоопарку Ольборгу, Данія. 13 листопада 2020 року
6 Чоловік у костюмі Санта-Клауса зустрічається з дітьми, сидячи в «міхурі Санта-Клауса», відкриваючи різдвяний сезон в зоопарку Ольборгу, Данія. 13 листопада 2020 року
Угорський кондитер Ласло Рімоці працює над шоколадною маскою для обличчя для Санти у своїй майстерні. Лайошміже, Угорщина, 20 листопада 2020 року
7 Угорський кондитер Ласло Рімоці працює над шоколадною маскою для обличчя для Санти у своїй майстерні. Лайошміже, Угорщина, 20 листопада 2020 року
Асистент допомагає Палу Піллмайєру, одягненому як Санта-Клаус, готуватися до спілкування з дітьми за допомогою відеочату. Угорщина, 30 листопада 2020 року
8 Асистент допомагає Палу Піллмайєру, одягненому як Санта-Клаус, готуватися до спілкування з дітьми за допомогою відеочату. Угорщина, 30 листопада 2020 року
Різдвяні ясла зі статуеткою Діви Марії у захисній масці були встановлені в Катедральному соборі Туріну, Італія, 3 грудня 2020 року
9 Різдвяні ясла зі статуеткою Діви Марії у захисній масці були встановлені в Катедральному соборі Туріну, Італія, 3 грудня 2020 року
Мешканці Праги спостерігають за виставою напередодні святкування Дня Святого Миколая (за григоріанським календарем) із салонів своїх автомобілів. У зв&#39;язку з пандемією коронавірусу, шоу проходило дистанційно. Прага, Чехія, 5 грудня 2020 року
10 Мешканці Праги спостерігають за виставою напередодні святкування Дня Святого Миколая (за григоріанським календарем) із салонів своїх автомобілів. У зв'язку з пандемією коронавірусу, шоу проходило дистанційно. Прага, Чехія, 5 грудня 2020 року
Робітниця упаковує скляні ялинкові іграшки у формі свинок у масках на фабриці OzdobaCZ. Двур Кралове-над-Лабем. Чехія, 1 грудня 2020 року
11 Робітниця упаковує скляні ялинкові іграшки у формі свинок у масках на фабриці OzdobaCZ. Двур Кралове-над-Лабем. Чехія, 1 грудня 2020 року
Співробітниця готує шоколадного Санта-Клауса в масці на шоколадній фабриці Confiserie Felicitas в Горнові (Hornow-Wadelsdorf), неподалік від Шпрембергу, Німеччина, 4 грудня 2020 року
12 Співробітниця готує шоколадного Санта-Клауса в масці на шоколадній фабриці Confiserie Felicitas в Горнові (Hornow-Wadelsdorf), неподалік від Шпрембергу, Німеччина, 4 грудня 2020 року
Шоколадні Санта-Клауси в масках для обличчя, виставлені у вітрині кондитерської крамниці в центральній частині Франкфурту. Німеччина, 22 листопада 2020 року
13 Шоколадні Санта-Клауси в масках для обличчя, виставлені у вітрині кондитерської крамниці в центральній частині Франкфурту. Німеччина, 22 листопада 2020 року
Листоноша в костюмі Санта-Клауса читає листи, адресовані Пер Ноелю (французький &laquo;Дідусь Різдва&raquo;), прикрашені сердечками, наліпками і блискітками, в Лібурні, південний захід Франції, 23 листопада 2020 року
14 Листоноша в костюмі Санта-Клауса читає листи, адресовані Пер Ноелю (французький «Дідусь Різдва»), прикрашені сердечками, наліпками і блискітками, в Лібурні, південний захід Франції, 23 листопада 2020 року
Власник кондитерської Тассос Вазакас готує шоколадного Санта-Клауса у масці для обличчя перед Різдвом у Ликоврісі, Північні Афіни, Греція, 2 грудня 2020 року
15 Власник кондитерської Тассос Вазакас готує шоколадного Санта-Клауса у масці для обличчя перед Різдвом у Ликоврісі, Північні Афіни, Греція, 2 грудня 2020 року
Різдвяні свічки із зображенням Санта-Клауса в захисній масці, виставлені у крамниці свічника Алексіса Геракіса. Салоніки, Греція, 16 листопада 2020 року
16 Різдвяні свічки із зображенням Санта-Клауса в захисній масці, виставлені у крамниці свічника Алексіса Геракіса. Салоніки, Греція, 16 листопада 2020 року
Ізраїль. Чоловік в одязі Святого Миколая роздає хірургічні маски поруч із різдвяною ялинкою після церемонії запалювання вогнів на ялинці в центрі Тель-Авіва, 6 грудня 2020 року
17 Ізраїль. Чоловік в одязі Святого Миколая роздає хірургічні маски поруч із різдвяною ялинкою після церемонії запалювання вогнів на ялинці в центрі Тель-Авіва, 6 грудня 2020 року
Особа, одягнена в костюм Ґрінча, під час виступу, коли люди відвідують показ фільму &laquo;Один вдома&raquo; в кінотеатрі &laquo;Різдвяне місто&raquo; у Манчестері, Велика Британія, 3 грудня 2020 року
18 Особа, одягнена в костюм Ґрінча, під час виступу, коли люди відвідують показ фільму «Один вдома» в кінотеатрі «Різдвяне місто» у Манчестері, Велика Британія, 3 грудня 2020 року
Відвідувачка в захисній масці для обличчя дивиться на свій смартфон, перебуваючи в головному універмазі столиці Росії, прикрашеному для святкування Різдва і Нового року, й практично порожньому через пандемію коронавірусу. Москва, 3 грудня 2020 року
19 Відвідувачка в захисній масці для обличчя дивиться на свій смартфон, перебуваючи в головному універмазі столиці Росії, прикрашеному для святкування Різдва і Нового року, й практично порожньому через пандемію коронавірусу. Москва, 3 грудня 2020 року
Родина в різдвяних костюмах позує для фотографії з Санта-Клаусом через оргскло між ними, щоб уберегтися від можливої небезпеки заразитися коронавірусною хворобою. Кінгстон, Онтаріо, Канада, 28 листопада 2020 року
20 Родина в різдвяних костюмах позує для фотографії з Санта-Клаусом через оргскло між ними, щоб уберегтися від можливої небезпеки заразитися коронавірусною хворобою. Кінгстон, Онтаріо, Канада, 28 листопада 2020 року
Відвідувачка дотримується соціальної дистанції під час &laquo;безконтактного візиту до Санти&raquo; в &laquo;Тайсонс Корнер Центрі&raquo; (Tysons Corner Center). Тайсонс, Вірджинія, США, 3 грудня 2020 року
21 Відвідувачка дотримується соціальної дистанції під час «безконтактного візиту до Санти» в «Тайсонс Корнер Центрі» (Tysons Corner Center). Тайсонс, Вірджинія, США, 3 грудня 2020 року
Хлопчик тягнеться до Санта-Клауса, який сидить за перегородкою з плексигласу в торговому центрі Willow Grove Park. Віллоу-Гроув, штат Пенсильванія, США
22 Хлопчик тягнеться до Санта-Клауса, який сидить за перегородкою з плексигласу в торговому центрі Willow Grove Park. Віллоу-Гроув, штат Пенсильванія, США
Продавчиня тримає пряничних чоловічків у захисних масках для святкування Різдва в пекарні в Куала-Лумпурі, Малайзія, 4 грудня 2020 року
23 Продавчиня тримає пряничних чоловічків у захисних масках для святкування Різдва в пекарні в Куала-Лумпурі, Малайзія, 4 грудня 2020 року
Жінка намагається зробити селфі перед вітриною з різдвяними декораціями та масками у спеціалізованій крамниці в Tokyo Mask Land. Йокогама, Японія
24 Жінка намагається зробити селфі перед вітриною з різдвяними декораціями та масками у спеціалізованій крамниці в Tokyo Mask Land. Йокогама, Японія

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