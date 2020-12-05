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05 грудня 2020, Київ 22:14
Фотогалереї

Святковий Київ у пандемію: яким буде місто на Різдво та Новий рік (фотогалерея)​

Що робити на зимові свята? Наприклад, гуляти зимовим містом. У фотогалереї Радіо Свобода розповідаємо про локації, що облаштовують у Києві до різдвяних та новорічних свят.
Головна ялинка України буде на Софіївській площі у столиці.&nbsp; Через пандемію СOVID-19, за словами&nbsp;начальника відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проєктів апарату КМДА Кирила Вороніна, замість звичайної різдвяної зони на Софіїській площі влада міста організувала пішохідний маршрут
1 Головна ялинка України буде на Софіївській площі у столиці. 

Через пандемію СOVID-19, за словами начальника відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проєктів апарату КМДА Кирила Вороніна, замість звичайної різдвяної зони на Софіїській площі влада міста організувала пішохідний маршрут
&laquo;Не буде фудкортів, концертів, анімаційних програм. Киян та гостей міста на Софіїйській площі чеккатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Однак хочу наголосити, що ми цього року презентуємо новий новорічний маршрут&raquo;, &ndash; сказав Воронін
2 «Не буде фудкортів, концертів, анімаційних програм. Киян та гостей міста на Софіїйській площі чеккатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки. Однак хочу наголосити, що ми цього року презентуємо новий новорічний маршрут», – сказав Воронін
Перед входом до будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій монтують ковзанку
3 Перед входом до будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій монтують ковзанку
На Контракторвій площі працюватиме оглядове колосе, також організатори обіцяють залити ковзанку та встановити ялинку. &laquo;Також на Подолі буде ялинка. Вона матиме 18 метрів і тематику &laquo;петриківський розпис&raquo;. Вона буде оздоблена всім тим природним, чим користувалися українці &ndash; яблука, горіхи, така традиційна українська ялинка&raquo;, &ndash; зазначив Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор різдвяно-новорічних святкувань на Софійській та Контрактовій площах
4 На Контракторвій площі працюватиме оглядове колосе, також організатори обіцяють залити ковзанку та встановити ялинку.

«Також на Подолі буде ялинка. Вона матиме 18 метрів і тематику «петриківський розпис». Вона буде оздоблена всім тим природним, чим користувалися українці – яблука, горіхи, така традиційна українська ялинка», – зазначив Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор різдвяно-новорічних святкувань на Софійській та Контрактовій площах
18 грудня відкриється ще одна масштабна різдвяно-новорічна локація. Вона розташується на території Палацу &laquo;Україна&raquo; й матиме назву &laquo;Містечко зимових розваг&raquo;
5 18 грудня відкриється ще одна масштабна різдвяно-новорічна локація. Вона розташується на території Палацу «Україна» й матиме назву «Містечко зимових розваг»
Для містян та гостей Києва облаштують фуд-зону, новорічну красуню-ялинку, різдвяний ярмарок, Резиденцію Святого Миколая та, звичайно ж, велику ковзанку і льодову гірку. Зимове містечко тішитиме казковою атмосферою два з половиною місяці, тобто до 28 лютого 2021 року &nbsp; &nbsp; &nbsp;
6 Для містян та гостей Києва облаштують фуд-зону, новорічну красуню-ялинку, різдвяний ярмарок, Резиденцію Святого Миколая та, звичайно ж, велику ковзанку і льодову гірку.

Зимове містечко тішитиме казковою атмосферою два з половиною місяці, тобто до 28 лютого 2021 року

 

 

 
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Ковзанка від ROSHEN, за площею&nbsp;2 тисячі квадратних метрів, зі святковою ялинкою посередині вже відкрита для відвідувачів із 30 листопада &nbsp;
8 Ковзанка від ROSHEN, за площею 2 тисячі квадратних метрів, зі святковою ялинкою посередині вже відкрита для відвідувачів із 30 листопада
 
На фото: святковий потяг, що курсує територієї ВДНГ і завжди готовий підвезти усіх охочих до&nbsp;&laquo;Зимової країни&raquo;&nbsp;
9 На фото: святковий потяг, що курсує територієї ВДНГ і завжди готовий підвезти усіх охочих до «Зимової країни» 
Одна з найбільших столичних ковзанкок просто неба традиційно вже чекає дорослих та маленьких відвідувачів на ВДНГ. Розміри льодового майданчика вражаючі, тож місця для піруетів вистачить усім
10 Одна з найбільших столичних ковзанкок просто неба традиційно вже чекає дорослих та маленьких відвідувачів на ВДНГ. Розміри льодового майданчика вражаючі, тож місця для піруетів вистачить усім
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Поринути у різдвяно-новорічну святкову атмосферу ВДНГ можна одразу на вході на територію паркового комплексу &nbsp;
12 Поринути у різдвяно-новорічну святкову атмосферу ВДНГ можна одразу на вході на територію паркового комплексу
 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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