Святковий Київ у пандемію: яким буде місто на Різдво та Новий рік (фотогалерея)​

4 На Контракторвій площі працюватиме оглядове колосе, також організатори обіцяють залити ковзанку та встановити ялинку.



«Також на Подолі буде ялинка. Вона матиме 18 метрів і тематику «петриківський розпис». Вона буде оздоблена всім тим природним, чим користувалися українці – яблука, горіхи, така традиційна українська ялинка», – зазначив Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор різдвяно-новорічних святкувань на Софійській та Контрактовій площах