Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео

Серед українців набуває популярності новорічний тренд купувати до свят живе хвойне дерево і висаджувати його потім в ґрунт. Радіо Свобода побувало в одному з комунальних сільськогосподарських підприємств під Запоріжжям, де вирощують такі хвойні дерева і продаватимуть їх до різдвяних і новорічних свят. У «Запоріжзеленгосп» розповідають, що останні 5 років люди віддають перевагу саме живим, а не зрубаним ялинкам та соснам. До того ж фахівці зазначають, що осінньо-зимовий час є найліпшим для висадки в ґрунт таких рослин.