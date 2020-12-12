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12 грудня 2020, Київ 13:17
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Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео

Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео
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Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео

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Серед українців набуває популярності новорічний тренд купувати до свят живе хвойне дерево і висаджувати його потім в ґрунт. Радіо Свобода побувало в одному з комунальних сільськогосподарських підприємств під Запоріжжям, де вирощують такі хвойні дерева і продаватимуть їх до різдвяних і новорічних свят. У «Запоріжзеленгосп» розповідають, що останні 5 років люди віддають перевагу саме живим, а не зрубаним ялинкам та соснам. До того ж фахівці зазначають, що осінньо-зимовий час є найліпшим для висадки в ґрунт таких рослин.

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