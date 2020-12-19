Без концерту і з маленькою пожежею: у Києві запалили головну ялинку країни

На Софійській площі увечері Дня святого Миколая 19 грудня відбулося традиційне запалення святкової ялинки. В церемонії взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

«Я переконаний, що нам всім буде не жаль провести цей рік. Надто багато викликів і випробувань цей рік приніс для всіх нас», – сказав міський голова.

Він закликав учасників не забувати про правила безпеки.

Відкриття святкового містечка відбулося без традиційного концерту та параду. Водночас на площі зібралося чимало людей, і не всі з них носили маски.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про загоряння гірлянди на ялинці через піротехнічні вогні. Пожежу вдалося ліквідувати без залучення рятувальників, ніхто не постраждав.

Проєкт Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка, спершу прикрасив головну ялинку країни капелюхом. Згодом, втім, організатори замінили капелюх на традицйну зірку через критику (в тому числі з боку Православної церкви України).

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Представники Київської міської державної адміністрації цьогоріч повідомили про зміни в організації святкового містечка: замість традиційного фудкорту на Софійській площі організували піший маршрут від Арки Дружби народів до Контрактової площі, щоб уникнути скупчення людей.