У Дніпрі підприємець-волонтер безкоштовно роздає новорічні ялинки

У Дніпрі підприємець-волонтер Сергій Осипенко безкоштовно роздає ялинки тим, хто їх не може придбати, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами Сергія Осипенка, це вже третя така акція – першу він організував у 2018 році й почув чимало слів подяки.

Відтоді підприємець закуповує перед Новим роком окрім сосон, які продаватиме, окрему партію для безкоштовного роздавання. Торік чоловік роздав близько 4 тисяч ялинок.

Цього року загалом він хоче роздати півтори тисячі хвойних дерев. У місті діє дві точки, де люди можуть взяти собі ялинки. Щодня до кожної приходить від 70 до 200 людей. Отримати ялинку можуть люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також багатодітні родини. Волонтер просить показати посвідчення, але іноді – вірить на слово.

Цьогорічна акція, каже він, триватиме доти, доки не скінчаться деревця, орієнтовно – ще кілька днів.