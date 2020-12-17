Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 грудня 2020, Київ 17:22
Новини | Суспільство

Ялинки в Києві почали обробляти спеціальними речовинами проти вандалів перед святами

З 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас, кажуть у мерії (фото ілюстративне)

У Київміськадміністрації повідомили про заходи із запобігання незаконному вирубуванню ялинок та сосен у передноворічний період у міській зоні Києва.

«Репеленти для обробки рослин є безпечними, але розкриваються неприємним запахом у теплому приміщенні. Також фахівці обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю, яка лишає на рослинах «брудне» забарвлення. На оброблених у парках та скверах деревах є відповідні оголошення», – повідомляє сайт КМДА з посиланням на «Київзеленбуд».

Повідомляється, що комунальники, зокрема, починають обробляти спеціальними речовинами ялини, сосни, туї та ялівці на зелених зонах міста.

Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео
Embed
Жива ялинка замість зрубаної: в Україні набуває популярності новий новорічний тренд – відео

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У мерії зазначили, що з 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка хвойних дерев передбачає штраф від 510 до 5100 гривень. Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG