На період святкування Різдва 7 січня рятувальники переходять на посилений режим служби – ДСНС

На період відзначення Різдва 7 січня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, повідомила у неділю пресслужба відомства.

«Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про посилений моніторинг пожежної ситуації на об’єктах з масовим перебуванням людей. До заходів, кажуть в ДСНС, залучили і літак Ан-26.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).