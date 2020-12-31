Столична поліція повідомила про посилену варту в новорічну ніч

На всіх локаціях Києва, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі, повідомила у четвер пресслужба поліції Києва.
«Безпеку громадян гарантуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС», – йдеться в повідомленні.
У поліції також закликали киян та гостей столиці не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч київський метрополітен і наземний транспорт працюватимуть на дві години довше.
Нацполіція України повідомляла, що 23 тисячі правоохоронців, поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії стежитимуть за безпекою в новорічну ніч в Україні.
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