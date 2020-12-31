У новорічну ніч за безпекою в Україні стежитимуть 23 тисячі правоохоронців – поліція

23 тисячі правоохоронців, поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії, стежитимуть за безпекою в новорічну ніч, повідомила Нацполіція України.

«Правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян. Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у ніч із 31 грудня на 1 січня у 412 населених пунктах країни заплановано проведення 456 масових заходів.