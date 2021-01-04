«Київський метрополітен»: новий рік у метро зустріли понад 700 пасажирів

Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир. Про це повідомив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021», – написав Брагінський у фейсбуці.

У новорічну ніч метро у Києві працювало на дві години довше. Окрім того, діяли обмеження (закриття) на вхід станцій «Золоті ворота», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа» та «Контрактова площа» 31 грудня і 1 січня.