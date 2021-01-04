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04 січня 2021, Київ 15:21
Новини | Події

Відірвані пальці, опіки і травми голови: у ДСНС озвучили статистику постраждалих через новорічні салюти

Серед постраждалих через піротехніку – 10-річні хлопчик і дівчинка

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті використання піротехнічних засобів у ніч з 31 грудня на 1 січня сталася низка пожеж в різних областях України, а також зафіксовано декілька фактів травмування громадян, в тому числі і з серйозними наслідками.

«Необережність у поводженні з піротехнічними засобами та недбалість дорослих призвели до травмування дітей у новорічну ніч. Так, у Дніпрі в 10-річної дівчинки у руках вибухнула петарда, в результаті чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалу вона відразу вибухнула в її руках. Постраждалу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. На Черкащині у селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доправили до лікарні. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДСНС, одна пожеж, спричинена необережністю під час застосування салютів, сталася на Миколаївщині – там загорівся балкон. На Чернігівщині через запущений салют загорівся автомобіль Volkswagen Polo.

Раніше в ДСНС повідомляли, що в останній день 2020 року та в новорічну ніч на пожежах в Україні загинули 9 людей. Основною причиною рятувальники називали «свідоме нехтування протипожежними нормами».

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