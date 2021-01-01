В останній день 2020 року та в новорічну ніч на пожежах в Україні загинули 9 людей – ДСНС

В останній день 2020 року та в новорічну ніч через пожежі в Україні загинули дев’ятеро людей, ще семеро постраждали, повідомили у Держслужбі з рнадзвичайних ситуацій.

«Протягом доби здійснено 1 тисячу 44 виїзди. У результаті вжитих заходів врятовано 6 осіб, 58 будівель та 3 одиниці автотракторної техніки. Жахлива за своїми наслідками надзвичайна подія сталася в останній день 2020 року. Так, 31 грудня о 15:47 у Соборному районі Дніпра в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 людини (1 людина померла в лікарні)», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДСНС, жертвами вогню стали люди також в селах у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Новорічної ночі 1 січня у Чернігові, кажуть рятувальники, ледь не згорів автомобіль необережність під час використання феєрверків. А в Одесі у новорічну ніч загорівся балкон та кімната на шостому поверсі багатоповерхівки.

«Загалом 84 випадки загорань зафіксували вогнеборці ДСНС протягом минулої доби у житловому секторі країни. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами», – повідомили у ДСНС.

У новорічну ніч рятувальники ДСНС працювали у посиленому режимі. Крім того, у відомстві анонсували посилену варту і на Різдво 6-7 січня.