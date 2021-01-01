Комунальники розповіли, скільки сміття вивезли з Софійської площі у Києві після святкувань новорічної ночі

У «Київавтодорі» повідомили, що із Софійської площі столиці після святкувань новорічної ночі вивезли близько 83 метрів кубічних сміття.

«У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста. Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів. Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття», – йдеться в повідомленні.

За даними комунального підприємства, щоб очистити святкові локації, довелося залучити спецтехніку.

Цьогоріч на період зимових свят у Києві діє три ключові святкові локації – біля Арки Дружби народів – «Кришталевий палац», на Подолі – «Петриківський розпис» і на Софійській площі «Казковий ліс».