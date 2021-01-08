Українці спантеличені посиленням карантину: презервативи та батарейки опинилися «під забороною» (огляд соцмереж)

Аліса Латанська

Відсьогодні, 8 січня, в Україні почав діяти локдаун, який триватиме до 24-го числа. Зокрема, він торкнувся полиць магазинів: торгівлю непродовольчими товарами обмежили. Схоже, запроваджені обмеження спричинили плутанину та спантеличили українців – як покупців, так і продавців.

Радіо Свобода зібрало реакцію соцмереж: скарги і жарти та спроби обійти заборони на продаж товарів.

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Леонов написав у фейсбуці:

«На годиннику 1:54 ночі!! Майже дві години як запроваджений локдаун. Магазин «АТБ», перетягнуті полиці червоною стрічкою, що забороняє купівлю певних товарів. На одній полиці розташовані різні категорії з постанови Кабміну. Одні можна, інші ні».

Журналіст і публіцист Сергій Руденко пише у фейсбуці:

Чи не найбільше здивування викликала заборона деяких супермаркетів на продаж презервативів.

Таке фото поширив речник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац у фейсбуці.

«Здається, уряд занадто буквально сприйняв слова президента, сказані під час весняного локдауну. Він тоді сказав, що нам усім є чим займатися на карантині – збільшувати населення України», – пожартував він.

Іронізують з цього приводу і користувачі соцмереж.

У соцмережах повідомляли, що, попри локдаун, працювала мережа магазинів «Епіцентр». Там нібито придумали, як обійти заборону – оформлювати покупки як онлайн-замовлення.

За даними журналістів Obozrevatel, які перевірили кілька магазинів у різних містах України, згодом «Епіцентр» все ж зачинився.

Утім, юзери повідомляють і про можливість обійти заборони, скористувавшись касами самообслуговування в магазинах.

Також люди приходять на допомогу один одному і пропонують поділитися товарами, які зараз не купити: як-от зошитами.

8 січня вдень на урядовому порталі оприлюднили пояснення від Міністерства охорони здоров’я, чим можна торгувати в магазинах та кіосках.

«Зокрема, забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним. Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень», –йдеться в повідомленні.

Разом з цим, як зауважив, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, карантинні заходи обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», – зазначив урядовець.