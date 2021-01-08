Степанов: третина госпіталізованих з COVID-19 – у важкому стані

В Україні наразі третина госпіталізованих з COVID-19 перебувають у важкому стані. Про це на брифінгу 8 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він наголосив, що зростання кількості важких хворих посилює навантаження на медичну систему, зокрема на реанімацію.

«Це пов’язане ще з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби», – зазначив Степанов.

Міністр закликав громадян одразу звертатися до сімейного лікаря у разі виникнення симптомів коронавірусу або симптомів будь-якого респіраторного захворювання. Він додав, що лікар має призначити відповідний тест – експрес-текст або забір біоматеріалу для ПЛР-тестування.

«Відразу звертайтеся, а якщо вам раптом відмовляють або радять звернутися пізніше – на 5-7 день – то ви повинні знати, що вам зобов’язані зробити такий тест. А якщо виникають проблеми –телефонуйте, будь ласка, до контактцентру МОЗ, він працює у цілодобовому режимі, 0800602019», – сказав Степанов.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.