Лідер Ірану заборонив імпорт вакцин від COVID-19 з США і Британії

Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї в телезверненні заявив, що розпорядився про заборону імпорту вакцин від коронавірусу, розроблених у США і Великобританії.

За словами Хаменеї, він не вірить тому, що ці вакцини ефективні.

«Якби американці могли розробити вакцину, то у них би не було такого фіаско з коронавірусом у їх власній країні», – наводить Reuters слова аятоли.

За словами Хаменеї, те, що в США від коронавірусу вмирає по декілька тисяч людей на день, доводить, що американська вакцина неефективна. Так само він оцінив і ситуацію в Британії. Хаменеї заявив, що не довіряє і Франції.

При цьому раніше іранська влада звинувачувала США у тому, що запроваджені Вашингтоном санкції перешкоджають доступу Тегерану до вакцин.

За словами Хаменеї, Іран може дозволити імпорт вакцин з однієї з країн, якій він довіряє. Конкретну країну він не назвав. Посол Ірану в Росії раніше заявляв, що опрацьовуються плани спільного ірано-російського виробництва вакцини. Влада Ірану також заявила про початок клінічних випробувань вакцини власного виробництва.

У США зареєстровані вакцини виробництва американських компаній Pfizer і Moderna, а у Великобританії – вакцини Pfizer і британської корпорації AstraZeneca. Масова вакцинація в цих країнах почалася тільки в грудні, щеплення отримали лише кілька відсотків населення, тому на темпи інфікування і кількість смертей від інфекції вакцинація ще вплинути не могла

У Росії зареєстрована вакцина власного виробництва «Спутнік V». Крім Росії, її постачають у такі країни, як Білорусія і Аргентина. Про плани її поставок в Іран не повідомлялося. Зарубіжні вакцини в Росії поки не сертифіковані, і невідомо, чи відбудеться це взагалі. Країни Заходу звинувачували Москву в поширенні дезінформації про західні вакцини.

В Ірані від початку пандемії, за офіційними даними, виявили більше 1,2 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 55 тисяч, тобто середня летальність дещо вища, ніж в США і країнах Європи.

Іран і США не мають дипломатичних відносин більше 40 років. З Британією у Ірану стосунки не розірвані, але теж напружені.