Шмигаль просить президентку Єврокомісії «сприяти ранньому доступу» України до вакцинації – лист

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль просить президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн «сприяти ранньому доступу» України до вакцинації. Відповідний лист голова уряду надіслав 30 грудня. Документ є в розпорядженні Радіо Свобода.

«Поточна ситуація свідчить, що ми зможемо отримати вакцину від Фонду COVAX та в рамках двосторонніх договорів з виробниками не раніше березня 2021 року, тобто пізніше, ніж ми це зможемо собі дозволити. Такий підхід може призвести до певної ізоляції України щодо країн ЄС, зокрема тих, кордони яких межують з Україною. У зв’язку з цим ми потребуємо більш тісної взаємодії з ЄС та сприяння ранньому доступу громадян України до вакцинації», – йдеться в листі Шмигаля, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

За його словами, така взаємодія стане важливим сигналом європейської солідарності «для нашого населення, наших друзів та опонентів».

«З метою координації можливої передачі вакцини від ЄС та інших наших партнерів ми утворили Спільну переговорну групу, інформацію про склад якої буде передано дипломатичними каналами. У цьому контексті пропоную, щоб представники зазначеної Групи, відповідних інституцій ЄС та держав-членів невідкладно провели переговори для планування можливих наступних кроків. Це дозволить Українській стороні забезпечити необхідний рівень готовності», – заявив Шмигаль.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.