Угорщина продовжила частковий локдаун до 1 лютого.

Прем’єр Віктор Орбан 8 січня заявив: «Оскільки ми не маємо достатньо вакцини, ми дотримуватимемося обмежень, які ми маємо».

Обмеження включають комендантську годину з восьмої вечора до п’ятої ранку, заборону на зібрання та закриття готелів та ресторанів (їжу можна замовляти лише навинос).

Початкові школи й дитячі садки залишатимуться відкритими. У більш старших класах та університетах навчання продовжуватимуть дистанційно.

Обмеження були запроваджені в листопаді на тлі спалаху COVID-19 в Угорщині. Станом на 8 січня унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 10 440 людей.

Угорщина вже отримала 80 тисяч доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Щеплення зробили понад 42 тисячам медичних працівників.

Орбан розкритикував Європейський союз через закупівлю вакцини.

«Британці замість того, щоб дати Брюсселю зробити це, вели переговори самостійно і зараз у набагато кращому стані», – сказав прем’єр.

Угорщина брала участь у випробовуванні російської вакцини, тому країна отримала невеликі партії препарату Sputnik V. Уряд також веде переговори, щоб отримати вакцини від Китаю та Ізраїлю.