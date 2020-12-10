Румунія після виборів: «золотий» похід на вибори правої партії вказує на відчай виборців

БУХАРЕСТ – Підтримка, яка провела до парламенту маловідому праву румунську партію «Альянс єдності Румунії» (AUR) на її перших політичних виборах, напевно, шокувала багатьох, включно з більш розбудованими партіями колишніх президента та прем’єр-міністра, які значно втратили.

Але ті, хто ретельно стежить за румунським суспільством, кажуть, що передумови цьому були очевидними ще до виборів 6 грудня – від безпрецедентного страху та невдоволення внутрішнім вирішенням проблем глобальної пандемії до розчарування, що призвело до рекордно низької явки, що склала менш ніж 32 відсотки.

Результат – 9 відсотків підтримки та місця у парламенті для «Альянсу єдності Румунії», партії, яка існує лише рік, основою якої є вибухова суміш етнічного націоналізму та антиглобалізму, підтримки православ’я та анти-ЛГБТ порядок денний, а також «антисистемна» платформа, що будувалася на популістичних насмішках з політиків.

Очільник AUR, 34-річний Георге Сіміон – націоналістичний демагог, чиї витівки та емоційні вибухи призвели до потрапляння на перші шпальти газет, але ще ніколи не приносили такого успіху на виборах.

Тепер, здивувавши майже всю Румунію та міжнародну спільноту четвертим місцем партії AUR, Сіміон використовує свої типово різкі висловлювання, щоб заявити, що продовження участі Румунії у західних інституціях не може відбуватися за будь-яку ціну.

Що я не вважаю правильним у наших стосунках з ЄС та НАТО? Що ми стоїмо на колінах, а не струнко, як Польща

Сіміон сказав Румунській службі Радіо Свобода 8 грудня, що його партія хоче, щоб Румунія залишалася у НАТО, до якого та доєдналася у 2004 році, та ЄС, членом якого вона є з 2007 року. Але «не ціною національної гордості».

«Чи знаєте ви, що я не вважаю правильним у наших стосунках з ЄС та НАТО? Що ми стоїмо на колінах, а не струнко, як Польща, і не ведемо перемовин на нашу користь», – сказав Сіміон.

«Це відчуття того, що наразі відбувається – що румунські політики не представляли нас у цих організаціях правильно, – сказав Сіміон Радіо Свобода. – Вони не дотримувалися національних інтересів Румунії. Інтерес румунської нації повинен бути на першому місці у всіх союзах, у яких ми беремо участь».

Приголомшливий результат

Попередні результати віщують піррову перемогу соціал-демократичним нащадкам комуністів (PSD) та складні коаліційні переговори за посади.

Правоцентристські національні ліберали (PNL) – ключові гравці тривалого політичного застою, який спостерігається в Румунії.

Обидві партії також є частинами політичного дискурсу, який наповнив підтримкою антиелітарні меседжі AUR, партії, що з’явилася рік тому на уламках менш успішних партій, що апелювали до націоналізму серед 19 мільйонів жителів Румунії та мільйонів румун, які живуть за кордоном.

Очільники AUR пообіцяли не співпрацювати з жодною з головних політичних партій Румунії. Швидше за все, партія не буде в жодній можливій коаліції, що виникне після поділу портфелів.

Підтримка популістської й епатажної AUR була майже повністю поза полем зору більшості румунських та міжнародних ЗМІ аж до моменту виборів.

А партія обійшла інші, очолювані колишнім президентом Траяном Басеску та колишнім прем’єр-міністром Віктором Понтою, що не подолали п’ятивідсотковий прохідний бар’єр.

Аналітики кажуть, що AUR наслідувала та перевершила подібні ризикові популістські рухи та рух «Врятуй Румунію», що брали участь у виборах 2012 та 2016 років, коли Румунія не могла успішно збалансувати очікування від нещодавнього приєднання до ЄС та необхідність реформ та подолання корупції, що вийшла з-під контролю.

«Ми просто помітили це лише зараз», – каже Овідіу Войку з Центру публічних інновацій, підрозділу фонду «Відкрите суспільство».

«Якщо ми поглянемо назад, ми побачимо, що були натяки на це. Ми просто їх не помічали», – додає Войку в інтерв’ю.

Виглядає на те, що AUR зібрала підтримку виборців з настроєм на вихід з ЄС. В більшості – це виборці до 60 років, в основному з маленьких міст Трансильванії та східних регіонів країни.

Більшість з них не довіряє локдауну, дистанціюванню, маскам та іншим заходам стримування поширення COVID – пандемії, що офіційно заразила більше половини румунів, 12477 з яких померли від вірусу.

Критика реакції на пандемію виглядала як ахіллесова п’ята для правлячих лібералів, які провели парламентські вибори, попри м’який локдаун в країні.

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Усі хотіли не виглядати популістами, не виглядати, ніби готові йти по трупах заради голосів

Аналітики вважають, що AUR хотіла по максимуму використати обмеження через локдаун в політичних цілях.

«Усі хотіли не виглядати популістами, не виглядати, ніби готові йти по трупах заради голосів, – сказала Барбу Матеєску, незалежний політичний консультант. – Ось чому [інші партії] уникали риторики протидії обмеженням, маскам, вакцинації. Єдиною партією, що могла постійно це робити, була ліва PSD, але вони працюють над зміною іміджу та намагаються не використовувати таку риторику».

Нахабний початок

Сіміон був тим, хто роками шукав уваги серед румунських націоналістів.

Він раніше очолював групу «Дія 2012», яка агітувала за об’єднання Румунії та сусідньої Молдови, що змусило владу в Кишиневі вислати його та заборонити йому в’їзд до Молдови.

Сіміон був на чолі конфронтаційних заходів перед та під час виборів до Європарламенту у 2019 році як незалежний кандидат під гаслом «Велика Румунія в Європі». Він отримав лише 177 тисяч голосів, або 1,29 відсотка голосів румунів у той час.

Абревіатура партії, AUR, румунською означає «золотий». Офіційно створена в грудні 2019 року, за словами на її вебсайті, на підтримку єдності Румунії.

Це виглядає як натяк на об’єднання з лінгвістично та релігійно подібною Молдовою, яка історично відома як Бессарабія, яку Йосип Сталін зробив радянською республікою після Другої світової війни.

Очільник партії Сіміон називає це підтримкою «мирного національного об’єднання Румунії і Молдови».

Але він чітко не говорить, як це може статися, зокрема маючи протидію цьому як у Брюсселі, так і в Кишиневі, який все ще не може дати раду з сепаратистським урядом у Придністров’ї та російськими військами на його території, попри довготривалі вимоги ООН та Молдови щодо їхнього виведення.

AUR описує власну «доктрину» як «чотири стовпи: віра, воля, сім’я та Батьківщина».

«Партія, на яку ми чекали 30 років», – одне із її гасел. Це чітка критика будь-якої партії в Румунії з часів епохи диктатури Ніколае Чаушеску.

Кампанія також базувалася на протидії «зменшенню чисельності населення» Румунії через десятиліття активної еміграції.

«Альянс єдності Румунії (AUR) має на меті досягти єдності румун, безвідносно до того, де вони мешкають, в Бухаресті, Яссах, Тімішоарі, Чернівцях, Італії чи Іспанії, заради нашого існування як нації», – стверджується на сайті партії.

Її заклики до єднання розкиданих по світу румун зачепили діаспору, яка традиційно приносить сотні тисяч голосів на національних виборах і роками підтримувала ліберальні прозахідні партії.

AUR отримала найбільше голосів серед таких виборців в Італії й, з невеликим відривом, друге серед румунів Іспанії та Франції.

Партія також організувала «паралельний підрахунок» онлайн, «щоб переконатися, що наші голоси не вкрали», проте більшість його проігнорувала.

AUR також заявляє про протидію тому, що сама називає «політикою ненависті» кількох попередніх урядів. Але її лідери, включно з Сіміоном, схилялися в бік провокативної риторики, коли мова йде про національну етнічність щодо сусідніх Молдови та Угорщини.

Партія також називає парламентський Демократичний союз угорців в Румунії «екстремістським» і звинувачує етнічних угорців у переслідуваннях у тих частинах країни, де їх більше, ніж етнічних румунів.

Сіміон та інші лідери AUR також розігрівали антимасочні настрої та ігнорували заходи протидії пандемії.

Вони також жорстко критикували транснаціональні компанії за торгівлю «отруєною» їжею.

Партія є дивним поєднанням колишніх крайніх націоналістів, що виросли на ідеології Чаушеску, і не менш важливих традиційних крайніх правих

«Сама партія є дивним поєднанням колишніх крайніх націоналістів, що виросли на ідеології Чаушеску і його служби безпеки, і не менш важливих традиційних крайніх правих, яких підтримують крайні праві інтелектуали», – каже Міхаель Шафір, професор історії й філософії Університету у Клуж-Напоці.

«На фоні того, що відбувається в інших східних центральноєвропейських країнах, таких як Угорщина і Польща, вони пропагують такі цінності, як «традиційну сім’ю», тобто «анти-ЛГБТ», церкву, так звану «суверенність», тобто анти-ЄС, та ромофобію, і усе це зі значною порцією прихованого антисемітизму. Звісно, також і протидія угорцям, і тут вони матимуть проблему з [прем'єр-міністром Угорщини] Віктором Орбаном.

Сіміон сказав Радіо Свобода 8 грудня, що ані він, ані його партія не поводяться «по-фашистськи».

«Ми консерватори з політичної точки зору, але ми не проти ЄС», – сказав Сіміон.

Коли його запитали про зв’язки його партії з Росією, Сіміон сказав, що AUR не має зв’язків ані з Росією, ані з владою президента Володимира Путіна. Він сказав, що 20-річне правління Путіна «означає, що він диктатор, хвороба та загроза Румунії та демократії».

Сіміон назвав себе «особою, яка просуває інтереси наших братів з Бессарабії, заради об’єднання» Румунії та Молдови в єдину державу. Він також сказав, що був «людиною на передовій протидії російської пропаганди, якого атакував російських Sputnik».

«Вони атакували нас, тому що ми знищили деякі з їхніх банерів у Бухаресті», – сказав він. «Це правда, ми їх пошкодили. Я вітаю тих, хто це зробив, тому що ці банери були радянською пропагандою».

«Росія протягом століть – від царської імперії до Радянського Союзу та путінської Росії – заподіяла велику шкоду Румунії», – каже він.

Сіміон також вважає, що «російський вплив» у сусідній Угорщині є нездоровим з точки зору інтересів Румунії, кажучи, що «Угорщина – великий друг Володимира Путіна».

Можливості у соцмережах

Найвизначніші члени AUR не виникли нізвідки. Деякі, як сам Сіміон, окремо брали участь у різних виборах із результатами на межі статистичної похибки.

Але об’єднання сил, у тому числі з розумними прихильниками в інтернеті, здається, довело свою ефективність.

«До цього вони отримували погані результати, – каже Войку. – Це не перші їхні вибори, але під цією назвою вони брали участь до того лише у місцевих».

«[Але] кожен з цих людей має власну бульбашку з прихильників на Facebook. Ми їх не помічаємо звідси, або ж нам здається, що це щось маргінальне».

В атмосфері, де увага більш традиційних партій була спрямована на телебачення та традиційні медіа, соцмережі створили AUR та його очільникам можливість скористатися ними.

«Політичний клас та медіа дуже багато уваги звертають на телебачення, але вони не такі потужні у Facebook, – сказала Матеєску. – У тих частинах Facebook, які не обов’язково добре видно, AUR був дуже потужним. AUR досяг успіху в групах спільнот румунської діаспори».

Матеєску порівняла політичний стрибок AUR із його використанням пандемії «з надзвичайним психологічним та економічним впливом» та сильною протидією обмеженням, викликаним поширенням COVID.

«Щось десь мало статися, – сказала вона. – Енергія невдоволення мала зібратися в одному місці».

(Над матеріалом працювали Енді Гейл в Празі та кореспонденти Румунської служби Радіо Свобода Андрей Лука Попеску та Крістіана Андрея в Бухаресті)