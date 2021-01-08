Графік роботи КПВВ під час локдауну не зміниться – Держприкордонслужба

Графік роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду з окупованої частини Донбасу не зміниться через запровадження жорсткого карантину, повідомляє Державна прикордонна служба України 8 січня.

Як нагадали в службі, командування Операції Об’єднаних сил визначило години роботи пунктів перетину з 8 до 16 години.

«Такий порядок роботи буде продовжуватися і під час посилення карантинних заходів. Умови перетину лінії розмежування не змінюються», – повідомляють прикордонники.

Служба зазначила, що бойовики незаконних збройних угруповань заблокували дорожні коридори до пунктів «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Відтак пропуск здійснюється в контрольному пункті «Станиця Луганська», двічі на тиждень – у пункті «Новотроїцьке».

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За даними ДПСУ, протягом останнього тижня через «Станицю Луганську» на тимчасово окуповану територію України пройшло 3 059 людей, на вільну територію – 2 678. Через «Новотроїцьке» в бік окупованого Донецька пройшли 105 людей пішки та 19 автомобілів, у зворотній бік – 81 людина і 15 транспортних засобів. 18 людей бойовики не пропустили на окуповану територію.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.