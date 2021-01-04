ДПСУ: через КПВВ на окуповану територію намагалися провезти ікони й книги 19-го століття

Прикордонники виявили кілька предметів старовини у чоловіка, який перетинав контрольний пункт в’їзду та виїзду «Станиця Луганська», повідомляє Державна прикордонна служба 4 січня.

Серед виявленого ДПСУ називає ікону святої Феодори 1800 року, книгу «Лукрецій про природу речей» 1913 року, «Географічний атлас» 1890-го, «Псалтир» 1898 року, ікону Ісуса Христа, рік невідомий. За твердженням служби, речі перевозили 3 січня без відповідних дозволів.

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«До КПВВ контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» прибув 57-річний українець. Він прямував до окупованої Брянки. Під час заходів контролю прикордонники спільно з представниками ДФС виявили у сумці громадянина предмети старовини, датовані початком 19 та 20-го століття. Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей в чоловіка не було», – йдеться в повідомленні.

Предмети старовини, які, ймовірно, становлять історичну чи іншу культурну цінність, вилучили, на чоловіка, який їх перевозив, склали адміністративний протокол.

Наприкінці грудня ДПСУ запобігла спробі вивезти 150 тисяч доларів, а також прикраси, колекційні монети і картини з окупованої частини території Донбасу через контрольно-пропускні пункти.