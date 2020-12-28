В СБУ відповіли щодо перевірки російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну

У Службі безпеки України повідомили, що перевіряли російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на предмет підстав про недопущення в Україну, і причин у відмові не було. Як йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, така перевірка була здійснена навесні цього року, і не виключено, може повторитися, як і до будь-якого громадянина країни-агресора, у відповідності до українського законодавства.

«На підставі запиту організатора гастрольних заходів (станом на кінець липня ц.р.) здійснено перевірку запитуваного Вами громадянина РФ. Організаторам повідомлено, що на момент перевірки підстави для недопущення цього громадянина РФ до участі у гастрольній діяльності у Службі безпеки України відсутні», – повідомили в СБУ.

Але, як вказали в СБУ, відсутність такої відповіді від Служби безпеки на момент запиту від організатора заходів на гастролі в Україні громадянина держави-агресора, не означає відсутність законних підстав для недопущення на момент перетину державного кордону України.

Радіо Свобода раніше надіслало запит в СБУ із запитанням щодо здійснення Службою безпеки України перевірки російського репера Моргенштерна, який, як сам повідомляв, має намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами.

Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Софія Федина закликала у фейсбуці надсилати їй докази порушення Моргенштерном закону України. Вона розповіла Радіо Свобода, що її помічники наразі шукають потрібну інформацію. Якщо вдасться зібрати фактаж, вона планує надіслати його разом із відповідним зверненням до Служби безпеки України.