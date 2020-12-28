Нові обмеження на перебування та в’їзд у Польщу діятимуть до 17 січня – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що введені Польщею нові обмеження на перебування та в’їзд в країну будуть діяти до 17 січня 2021 року.

«Крім цього, встановлено 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом, заборонено вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року. Призупинено роботу торгових центрів, обслуговування в готелях, функціонування інфраструктури гірськолижних трас. Обмежено доступ до спортивної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Про те, що Польща оновлює правила в’їзду для, в тому числі і громадян України, на свою територію повідомило напередодні посольство України в Польщі.

Серед основних прав для в’їзду є такі норми щодо громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають «Карту поляка», право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі «гуманітарної» чи «бізнес»-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Крім того, визначено умови, за яких громадяни звільняються від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі. З повним переліком цих та інших умов можна ознайомитися за посиланням.