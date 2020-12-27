Дипломати повідомили про оновлення правил в’їзду для українців до Польщі з 28 грудня

Посольство України в Польщі повідомило, що з понеділка, 28 грудня, Польща оновлює правила в’їзду для громадян України на свою територію.

Як йдеться на сайті посольства у неділю, серед основних прав для в’їзду є такі норми щодо громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають «Карту поляка», право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі «гуманітарної» чи «бізнес»-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Крім того, дипломати вказали на умови, за яких громадяни звільняються від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі. З повним переліком цих та інших умов можна ознайомитися за посиланням.

З початку пандемії COVID-19 більшість країн ЄС, в тому числі і Польща, переглянули свої умови щодо прибуття іноземців на їхню територію.