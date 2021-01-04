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04 січня 2021, Київ 12:20
Новини | Події

Іноземець хотів підкупити українських прикордонників російськими рублями – ДПСУ

Громадянин Азербайджану пропонував 10 тисяч російських рублів за те, щоб безперешкодно потрапити в Україну

У Державній прикордонній службі повідомили, що громадянин Азербайджану пропонував українським прикордонникам десять тисяч російських рублів за перетинання кордону.

«Сьогодні прикордонники Сумського загону припинили правопорушення, пов’язане з підкупом службової особи прикордонного відомства. В пункт пропуску «Бачівськ» на в’їзд в Україну автомобілем марки Renault Trafic в якості пасажира прибув громадянин Азербайджану. Під час прикордонного контролю чоловік запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч російських рублів з метою сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. В діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, чоловіка передали працівникам поліції для ухвалення рішення за фактом правопорушення.

Раніше українські прикордонники повідомили, що в першу добу 2021 року кордон України перетнули понад 20 тисяч людей.

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