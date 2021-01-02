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02 січня 2021, Київ 12:57
Новини | Суспільство

За першу добу нового року кордон України перетнули на 155 тисяч людей менше, ніж торік – прикордонники

1 січня як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян, повідомили у прикордонній службі

За першу добу 2021 року кордон України перетнули більше ніж 20 тисяч осіб, повідомила Державна прикордонна служба. За повідомленням, як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян.

«Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких – 16 потенційним нелегальним мігрантам. Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними прикордонників, за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб і близько 30 тисяч транспортних засобів.

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