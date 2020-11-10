Бакота, Тустань і Драгобрат: Держтуризму назвало місця в Україні, які найбільше шукали в Google

Державне агентство розвитку туризму України отримало від компанії Google перелік українських туристичних об'єктів, місць та напрямків, які найбільше шукали в перші дев'ять місців 2020 року.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон виглядає так: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького у Харкові, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк в Одесі, Х-Park у Києві.

У категорії «море та пляжі» найбільше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку, Коблево.

Серед гірських туристичних об’єктів найбільше пошукових запитів було про Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та Карпати загалом.