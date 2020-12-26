Для в’їзду в Туреччину з 28 грудня буде потрібен негативний тест на COVID – посольство

Турецька влада вирішила зобов’язати з 28 грудня осіб, які прибувають у країну, надавати довідку про негативний тест на коронавірусне захворювання COVID-19, повідомило посольство України в Туреччині.

«Тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години на момент пред’явлення. В іншому разі, мандрівники не матимуть права в’їхати в країну», – йдеться в повідомленні.

У середині місяця стало відомо, що з вечора 31 грудня до ранку 4 січня по всій Туреччині буде запроваджена комендантська година із забороною виходу з дому.

Наразі відомо про понад два мільйони випадків захворювання на COVID-19 у Туреччині від початку пандемії, понад 19 тисяч людей померли.