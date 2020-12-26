В Україні виявили 7 709 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Це на понад три тисячі менше, ніж попередньої доби.

Загалом 25 грудня, за даними МОЗ, до лікарень потрапили 2 888 людей, 5 145 – одужали. 121 людина померла.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) і Запорізькій (445) областях.

За добу провели 31 482 тестування, зокрема, методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 019 876 людей; одужали – 651 917; померли – 17 702.