В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 484 дитини і 388 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

За минулу добу шпиталізували 2 739 осіб, одужали – 15 337, померли 186 людей.

Протягом доби провели 58 874 тестування (зокрема, методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 012 167 осіб; одужали – 646 772; померли 17 581 людей.