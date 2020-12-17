Єгипет посилив вимоги до сертифікатів про ПЛР-тест на COVID для туристів – посольство

Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів із негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірусне захворювання COVID-19, які повинні мати всі іноземці, що приїжджають до країни, віком від 6 років, зокрема і туристи, повідомило посольство України в Єгипті.

ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття і відповідати таким вимогам:

обов’язково містити точну дату і час здачі тесту особою;

має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;

не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

має містити інформацію про проведений вид тесту;

у сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;

має бути виданий англійською мовою;

сертифікат має містити інформацію про особу, якій належить тест;

не приймаються сертифікати заповнені від руки.

«У разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту. Переконайтесь, що Ваш сертифікат негативного тесту ПЛР відповідає вищезгаданим вимогам. Туристів із позитивними результатами ПЛР-тестів, зроблених по прильоту в аеропортах курортних міст, буде розміщено (ізольовано) в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту. Таким туристам забороняється полишати номери та вільно переміщуватись територією готелю», – йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що в разі, якщо громадянин перебуває на ізоляції в готелі, посольство не може змусити органи Єгипту скасувати ізоляцію або зменшити її термін.

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу зафіксували 12 047 випадків COVID-19.