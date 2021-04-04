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05 квітня 2021, Київ 01:05
Відео

У столиці Єгипту урочисто перевезли мумії фараонів у новий музей (відео)

У столиці Єгипту урочисто перевезли мумії фараонів у новий музей (відео)
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У столиці Єгипту урочисто перевезли мумії фараонів у новий музей (відео)

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У Каїрі, столиці Єгипту, транспортування мумій з одного музею в інший перетворили на грандіозний парад.

Увечері в суботу, 3 квітня, кортеж урочисто проїхав центральними вулицями міста. 22 мумії фараонів помістили в спеціальні капсули, щоб перевезти з площі Тахрір у щойно відкритий Національний музей єгипетської цивілізації в Фустат – стародавню столицю Єгипту. Заради кортежу перекрили вулиці уздовж річки Ніл. А коли кортеж прибув до музею, прогримів салют із 21 гармати. Зустрічав процесію президент країни Абдель-Фаттах ас-Сісі, а також керівники Всесвітньої туристичної організації та ЮНЕСКО. Влада Єгипту сподівається, що церемонія пожвавить зацікавленість публіки до культурних цінностей країни, яка багато в чому залежить від туризму – а він, у свою чергу, майже зійшов нанівець через пандемію коронавірусу. (Відео Reuters)

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