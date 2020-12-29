Через лінію розмежування з окупованої частини намагалися перевезти понад 150 тис дол і коштовності – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили про запобігання спробам незаконного переміщення через лінію розмежування понад 150 тисяч доларів, а також прикрас, колекційних монет і картин з окупованої частини території Донбасу через контрольно-пропускні пункти.

«150 000 (понад 4,2 млн в гривневому еквіваленті) намагався незаконно перемістити через КПВВ «Станиця Луганська» наш співвітчизник з тимчасово окупованої території, приховавши більшу частину валюти у валізі. Ще 2700 (ця кількість також перевищує дозволену), виявили й у іншого чоловіка, який через КПВВ «Станиця Луганська» йшов на підконтрольну українській владі територію. Ювелірні вироби, вартість яких за попередньою оцінкою становить майже 740 тисяч гривень, а також 5 банківських ключів виявили у нашої співвітчизниці в КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині. Також у «Новотроїцькому» виявили 4 картини та 17 колекційних монет. Їх віз водій автомобіля «Рено» з тимчасово окупованої частини Донеччини у Маріуполь», – повідомили у ДПСУ.

За даними відомства, валюту, прикраси, картини та монети вилучили співробітники ДФС для ухвалення правового рішення.

На лінії розмежування на Донбасі, зокрема на території Донецької області є КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».