ДПСУ повернула громадян до Туреччини за спробу незаконного перетину кордону. ЗМІ пишуть, що вони симпатики руху Ґюлена

Державна прикордонна служба України підтвердила Радіо Свобода, що двох затриманих громадян Туреччини вже відправили через аеропорт «Бориспіль» до країни походження через порушення українського законодавства.

За словами речника відомства, вони в новорічну ніч у складі групи іноземців (загалом тоді було затримано на кордоні з Польщею чотирьох громадян Туреччини) здійснили спробу незаконно перетнути українсько-польський кордон. Це є порушенням статті 204-1 Адміністративного кодексу, додають у ДПСУ.

«Іноземці прибули в Україну на законних підставах. Вони пройшли прикордонний контроль, до них не було застережень про заборону в'їзду в країну, дотримані всі формальності. Однак уже перебуваючи на території України, вони спробували порушити український кордон, незаконно його перетнути і потрапити до країни Європейського союзу. Далі їх було затримано. Рішенням суду на них було накладено штраф, після цього вони були повернуті до країни походження», – повідомили Радіо Свобода у відомстві.

Персональні дані цих осіб ДПСУ не оприлюднює.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що йдеться про двох турецьких вчителів – Самета Гюра і Саліха Фідана. Вже перебуваючи в «Борисполі», вони намагалися зв’язатися із правозахисними організаціями, повідомляючи, що святкували Новий рік на центральній площі прикордонного українського містечка Рава-Руська, після чого їх затримали українські силовики та доправили в Київ для видворення.

За версією чоловіків, їхнє повернення на Батьківщину ініціювало турецьке консульство, адже вони є прихильниками забороненого в Туреччині опозиційного руху Ґюлена. Вчителі-ґюленісти переконані, що вдома їм загрожує ув’язення або навіть смерть.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та його оточення звинувачують у невдалому військовому перевороті саме 75-річного мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена. Він – проповідник помірного ісламу і голова релігійного руху «Хізмет». На думку Ердогана, цей у минулому найближчий соратник, а тепер один із найзатятіших противників чинного президента, прагне перехопити владу. У Туреччині переслідують і прихильників руху Ґюлена, і так звані школи Ґюлена.