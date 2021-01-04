Держкомтелерадіо за час дії обмежень дозволило ввезти 31 тисячу книг із Росії

За 2017-2019 роки, а також за четвертий квартал 2020-го Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволив ввезти в Україну 31 тисячу книг із Росії, повідомляє відомство 4 січня.

Серед ввезених книжок переважають дитячі книжки, класика, світові бестселери. Комітет нагадав, що під заборону на ввезення підпадають книжки антиукраїнського змісту, а також такі, що містять пропаганду на користь Росії.

«Більшість книг, на ввезення яких надано дозволи, є російськими перекладами закордонних авторів.Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в Російській Федерації», – повідомляє Держкомтелерадіо.

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За повідомленням, комітет ініціював запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій до дев’яти російських видавництв, і це вдвічі зменшило обсяги надходження російських книжок на український ринок.

«З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні складає 18 104. Середньомісячна кількість виданих у ІV кварталі 2020 року дозволів залишається на рівні попередніх періодів – близько 1 тисячі. Скажімо, у серпні 2017 року було видано майже 1900 дозволів», – зазначають у відомстві.

Держкометелерадіо підкреслює, що не всі видані дозволи означають фізично ввезені в Україну книжки, тому що значна їх частина лишається нереалізованими.

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«Дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Прикметно, що з 1 жовтня 2020 року свою діяльність відновили лише шість імпортерів», – повідомляє комітет.

У перші три квартали 2020 року дозвільна система, судячи з заяви, не функціонувала. У Держкомтелерадіо зазначають, що повністю заборонити ввезення в Україну російських книг може лише відповідний закон.

20 травня 2017 року набула чинності постанова про «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». Із того часу Держкомтелерадіо надав 3 018 відмов у видачі дозволів.