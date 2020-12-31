Книжки 2020 року: від кохання до війни, від містики до документалістики

Українці з кожним роком все більше купують паперових і електронних книжок, і більше читають. За останні 6 років кількість тих, хто регулярно читає, зросла на 21%, а тих, хто купує книжки – на 31%, показало опитування, проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens. Постійно збільшується обсяг книг, придбаних через інтернет. У соціальних мережех люди обговорюють прочитані книжки, а за кермом дедалі більше слухають аудіокниги. Пандемія коронавірусу посилила бажання усамітнися з книжкою.

Радіо Свобода, звернулося до Олександри Коваль – засновниці і багаторічної очільниці львівського Форуму видавців, директорки Українського інституту книги, Олександра Афоніна – президента Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів,​ та Мар'яни Савки – головної редакторки і співзасновниці «Видавництва Старого Лева», і попросило назвати книжки, вихід друком яких, на їхню думку, позначив 2020 рік.

Романи, новели

«Амадока», Софія Андрухович. Видавництво Старого Лева

«Він втратив пам'ять від травм, отриманих на війні, і вона розповідає йому родинні історії...Чи здатні любов і терпіння відновити свідомість іншої людини? Чи може існувати зв’язок між єврейською катастрофою Східної Европи і знищенням української інтеліґенції в часи сталінських репресій?»

«Ключі Марії», Юрій Винничук і Андрій Курков. Видавництво: Фоліо

«Події легенди, що перекликаються у декількох часових просторах (стародавні часи, часи другої світової війни та сьогодення), чимось нагадують замки на дверях, універсальним ключем до яких є самі герої, справа лише в тому, що відкрити ці двері в один і той самий спосіб неможливо...», – із відгуку.

«Я бачу, вас цікавить пітьма», І​лларіон Павлюк​. Видавництво Старого Лева

«Історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту, дорожчу за спокій».

«Собор», Валентин Бадрак. Видавництво: Брайт. Букс

«Це роман про магію розпису Володимирського собору і Кирилівської церкви, про таємницю творчості – незбагненної, як у Врубеля, і просвітлено усвідомленої, як у Вільгельма Котарбінського​. Це роман про ініціацію Києва, проведену Адріаном Праховим, і про його дружину Емілію, яку таємно любили, і чий образ увічнювали, кращі художники того часу»

«Собор», Марина Гримич. Видавництво: Нора-Друк​

«Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра – студент, успішний комсомольський ватажок, перспективний науковець-початківець, має зробити моральний вибір...» між світом «золотої молоді» – дітей секретарів ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, КДБ, і світом його матері – світом непомітних героїв, тих представників української інтелігенції, які утримують українське в Україні. Роман «Юра» є сіквелом – незалежним продовженням роману «Клавка», виданого у 2019 році.

«Три лини для Марії»​, Сергій Осока. Видавництво Старого Лева

«Кожна новела Сергія Осоки — то маленька велика історія звичайної людини, тривимірна картина людського життя. Зається, можна прислухатися і почути, як шелестить очерет, сплескує риба в ставку, як падають яблука, риплять старі двері, як змішується із вітром людське зітхання, приглушений сміх чи схлип. Ці новели – ключі, що відкривають портали до прихованих світів».​

Філософія

«Культура принад і спротиву», Тарас Лютий, лауреат Премії імені Юрія Шевельова за 2020 рік. Видавництво: Темпора

Це аналіз того чим є ідеологія загалом, і того, як колоніалізм і постколоніалізм деформують культуру. А з іншого боку – як культура, позбавлена цінностей, зводиться лише до сфери розваг і втрачає своє значення як антропокультурного чинника. Тобто, перестає бути тим, що, власне, і дає людям можливість відбуватися саме як Людям.

«Ідентичність: потреба в гідності й політика скривдженості», Френсіс Фукуяма. Видавництво: Наш Формат

«Рушійна сила сучасної політики ідентичності – це прагнення маргіналізованих груп до визнання їх рівними. Ідентичність – могутній моральний ідеал, який поширився на різні держави та культури, бо в її основі лежить універсальна особливість людської психіки – «тимос» – уявлення про те, що в кожного з нас є гідне поваги внутрішнє «я».

«Бесіди майстра Хай Тао про стратегію», Валерій Пекар. Видавництво: Фоліо

«Уявімо, що в давньому Китаї жив старий майстер, який навчав молодь стратегічного мислення...У такому жанрі книжка викладає здобутки світової стратегічної думки останніх двохсот років. Основні засади стратегії єдині для війни, бізнесу, дипломатії та політики. Так само й головні принципи управління людьми єдині в різних типах організацій, адже маємо справу з носіями вільної волі та власного погляду на світ».

Есеїстика, публіцистика

«Планета Полин», Оксана Забужко. Видавництво: Комора

Книга року ВВС - 2020 у номінації «Есеїстика», є зібранням есеїв Оксани Забужко за останні два десятиліття, присвячених людям і подіям, які авторка вважає культурно знаковими для сьогоднішньої епохи кризи гуманізму.

«Майбутнє , якого ми прагнемо», збірка есеїв написаних для проєкту Українського ПЕН та translit e.V. Видавництво: Темпора

Сергій Жадан, Катерина Ботанова, Володимир Єрмоленко, Андрій курков, Тарас Лютий, Таня Малярчук, Тарас Прохасько, Юрій Прохасько та Наталка Сняданко – написали по одному есею на тему засідання Генеральної асамблеї ООН 2020 року, яка й дала назву книжці. Укладачем збірки став один із авторів – філософ, публіцист і перекладач Вахтанг Кебуладзе.

«Якщо стрибнули, то гребіть...», Ольга Гуцал. Видавництво: Корпоративні медіа. Вейсберг та партнери

«Засновниця кількох бізнесів, номінантка ділових рейтингів ділиться спостереженнями за етапами становлення бізнесу, формування команди та витворення іміджу. Гуцал порівнює процес зростання підприємницького проекту з етапами життя людини».

«Етимологія щастя», Світлана Кедик. Видавництво: Український пріоритет

«Літературний посібник для щастя жінок і чоловіків. Не вчить, а дозволяє відкривати себе один одному для душевного затишку та духовного піднесення. Запалює запалює Любов’ю. У такому стані хочеться жити, радіти життю та дарувати радість іншим».​

Історія і документалістика

«Світлий шлях», Станіслав Асєєв. Видавництво Старого Лева

Журналіст Станіслав Асєєв провів 31 місяць у концтаборі, влаштованому проросіськими бойовиками у Донецьку. Він відверто розповідає про пережите і аналізує причину зла та те, як воно деформує людей.

«Прочитавши про концтабір «Ізоляцію», я зловив себе на думці, що відстань від моєї домівки в Києві до «Ізоляції» – 700 км. Це майже поряд…І сьогодні, коли ми розпаковуємо подарунки, чи їмо цукерки та мандаринки, там в «Ізоляції» когось ґвалтують, ламають кістки, ламають психологічно, пускають струм по тілу тощо. Просто зараз, в цей момент за 700 км. від міста в якому я живу…»​, – із відгуку Володимира Бірчака.

«Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід», Олександр Михед. Видавництво: Наш Формат

«Наприкінці 2016 року Олександр Михед вирушив у подорож шістьма містами Донецької та Луганської областей, досліджуючи тамтешнє життя, а також історії, заховані в архівах. Проте найважливіше для автора – почути голоси місцевих жителів».

«Хроніка одного голодування», Олег Сенцов. Видавництво Старого Лева

«Це тюремний щоденник, який Олег Сенцов почав вести у травні 2018 року, на третій день після того, як оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів. День за днем, протягом 145-ти днів Олег фіксував свої тюремні будні в російській в’язниці, спостереження і думки.​ До ​другого тому увійшла збірка малої прози «4 з половиною кроки».

«Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти», Оксана Кісь​. Видавництво: Інститут народознавства НАНУ

«Були тисячі таких, як я. І те, що ми були разом, багато нас, то ми зберегли свою гідність», – зі спогадів Марії Яковишин, рік народження невідомий. У книзі десять історій українок, які пройшли через ГУЛАГ. Тут про те, що довелося пережити, і про те, завдяки чому вдалося зберегти свій дух та ідентичність»

«Як нагодувати диктатора». Вітольд Шабльовський. Видавництво Старого Лева

«Історія життя п’ятьох найкривавіших диктаторів ХХ століття – Саддама Хусейна, Іді Аміна, Енвера Ходжі, Фіделя Кастро та Пола Пота – у спогадах їхніх кухарів. Журналістська мандрівка відомого польського репортера Вітольда Шабловського чотирма континентами та п’ятьма країнами (Уґандою, Кубою, Іраком, Албанією та Камбоджею) відкриває таємниці прихованого від загалу життя тиранів».

І поезія...

«Як вигинається воєнне коло​», Ярина Чорногуз. Видавництво: Фоліо

«Про людину з країни, що завжди вела і веде зараз оборонну війну за незалежність. Про біль втрати і про вибір. Авторка – волонтерка-медик, а тепер жінка-військовослужбовець, розповідає про справжність, яку не зустрінеш більше ніде, окрім як посеред кола війни».

«Ці вірші як камлання..., їх можна нашіптувати безсонними ночами, їх пригадаєш, коли доведеться щось протиставити страхові чи зиркнути у вирла безодні», – із відгуку професора Тараса Лютого.

«Яксунині береги», Іван Малкович. Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА​

«Парадоксальне єднання в одній книжці віршів про війну, творів із публіцистичними поетичними жестами на кшталт вірша про Бродського чи про матюки, еротичних мотивів, текстів із історичними вимірами та спогадів»​

«Naked One», Юрій Іздрик. Видавництво: Meridian Czernowitz

«Поетичний фотоальбом, межово відвертий як текстуально, так і візуально, своєрідний coming out зрілого чоловіка, зневіреного як у силі поетичного слова, так і в силі воскресаючого духу. Залишається тільки тіло. Смертне тіло. Оголене тіло»

«Розарій», Анна Малігон. Видавництва Старого Лева

«Про потребу зберегти тривку фактуру най­головнішого – попри все: війну, зневіру, сплюндрований час. Одна­ково проникливо і про профанне, і про сакральне, де немає різниці – горобина в інеї, смарагдова пір’їна чи ціле людське життя».​

«Список кораблів», Сергій Жадан. Видавництво: Meridian Czernowitz​

Шістдесят текстів Жадана: верлібри, римована поезія і навіть проза.

Поночі відчувати дотичність.

Тьмяніє сумніву гілка вишнева.

Доки ви говорили про вічність,

у місті врешті розквітли дерева...

Перелік умістив лише невелику частину книг, виданих в Україні у 2020 році, на які звернули увагу опитані експерти та авторка публікації.