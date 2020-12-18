В Інституті книги пояснили, чому дали грант видавництву, яке критикують за співпрацю з росіянами

В Українському інституті книги на запит Радіо Свобода пояснили призначення грантової державної допомоги для ТОВ «Форс Україна», яке купує права і друкує в Україні книжки російського медіагіганта «Эксмо-АСТ».

У держустанові розповіли, що ТОВ «Форс Україна» отримає 2 мільйони 114 тисяч гривень допомоги із загального обсягу в 82 мільйони гривень, адже подало заявку з потрібним переліком документів і відповідає законним вимогам.

«Інститут перевірив у відкритому єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначену заявку ТОВ «Форс Україна» на отримання гранту, в якій зазначено, що засновник – громадянка України», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

В Українському інституті книги також зазначили, що сума гранту видавця залежала від кількості та обсягу книжок, виданих ним у 2019 році лише українською мовою. Виділені кошти спрямовуються на видання книжок виключно українською мовою, зауважили там.

«Звертаємо вашу увагу, обмежень, пов'язаних із «афілейованістю» видавців, порядок не передбачає. Стосовно згаданих у вашому листі брендів «Бомбора», «Букшеф» та видавництв «Ексмо» й «АСТ» , повідомляємо, що до видавничих брендів санкції не застосовуються, а видавництва «Ексмо-АСТ» в чинній редакції санкційного списку немає», – додали в держустанові.

Засновник видавництва «Лабораторія», ексрадник міністра культури, молоді і спорту Антон Мартинов в авторські колонці для «Liga.net » розкритикував рішення Українського інституту книги виділити грант для ТОВ «Форс Україна». В авторській колонці він називає ТОВ «Форс Україна» «представником російського бізнесу», що є «афілійованим з російським гігантом «Эксмо-АСТ» і ексклюзивно представляє в Україні такі російські видавничі бренди, як «Бомбора», «Бук шеф», «Эксмо», «АСТ».

Піар-менеджер ТОВ «Форс Україна» Оксана Гашинська в коментарі Радіо Свобода зауважила, що їхня книговивидавнича діяльність відбувається в рамках закону. ТОВ «Форс Україна» не має права на пряму дистрибуцію російських видань і не здійснює її, але купує права на друк в російських видавництв, додала вона.

«Усі книжки, які в нас виходять будь-якою мовою – українською чи російською, – всі видаються в Україні, в наших друкарнях, не привозяться. Ми купуємо макети, купуємо права, як і всі видавництва, які працюють на території України. У нас зараз немає дистрибуції з цими видавництвами. Все відкрито», – прокоментували в ТОВ «Форс Україна».

Видавнича група «Ексмо-АСТ» є найбільшим видавцем Росії, що позиціонує себе «одним із лідерів книжкового ринку Європи», поширюючи російськомову книжку за кордоном. В останній редакції санкційного списку, складеного РНБО та затвердженого указом президента України 14 травня 2020 року, видавництва «Ексмо-АСТ» немає.

Українські видавництва скаржаться на те, що ринок значно «просів», зокрема, за останній рік, і що україномовній книзі стало складніше конкурувати з російськомовною. Водночас вибухнули кілька книжкових скандалів. У вересні українська книготорговельна мережа «Книгарня «Є», відома до того моменту послідовною підтримкою видань українською мовою, заявила, що за відсутності державної підтримки книжкового ринку буде змушена з часом враховувати, що продаж українських книжок в Україні значно менш рентабельний, ніж продаж російських.

А в грудні 2019 року український інтернет-магазин Yakaboo, який вважають найбільшою в Україні онлайн-платформою з продажу книжок і з популяризації читання, піддали критиці через факт співпрацю з російським видавництвом «Альпіна». В Yakaboo, натомість, згадували, що абсолютним пріоритетом онлайн-книгарні є цілеспрямована підтримка українського продукту.