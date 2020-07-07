«Я взяла «Хроники событий в Иловайске» 2015 года», – говорит младший сержант полка «Азов» Марьяна Хомерики. «Фронтовики не очень любят читать книги других фронтовиков, потому что они заранее знают, о чем там – рассуждает боец ВСУ Елена Белозерская. – Я бы делала акцент на учебные пособия – тактика, снайперское, саперное дело». Почему мы спросили их о книгах? В Мариуполе стартовал проект «Библиотека для героя», его цель – пополнение библиотек военных частей. 400 книг украинских и зарубежных авторов уже получили три воинские части города. Что хотят читать военные?

Библиотека воинской части, особенно если эта часть относительно недавно получила прописку на новом месте – совсем не огромное здание с картотекой, просторными залами, бесценными рукописями и раритетными изданиями. В лучшем случае это небольшая комната, где по крупицам собираются книги и журналы, привезенные из дома, книги, подаренные волонтерами, друзьями и «зачитанные до дыр» в короткие часы отдыха.

Мы согласовали, что конкретно их интересует, плюс – сами добавили, что посчитали интересным

Идея наполнить библиотеки новыми и интересными изданиями принадлежит военным, а реализовала ее компания Yakaboo. 400 новых книг получили три воинские части Мариуполя: полк «Азов», Мариупольская мотопехотная бригада и Отдельный батальон морской пехоты. Это украинская и зарубежная классика, историческая и современная литература, зарубежные исследования военных конфликтов, книги для саморазвития, обучения и отдыха, поэзия, детективы и научная фантастика.

«Мы подбирали все из своего каталога, не обращали внимания на стоимость. Мы согласовали, что конкретно их интересует, плюс – сами добавили из современных авторов то, что посчитали интересным», – говорит генеральный директор компании Иван Богдан.

Среди авторов – Оксана Мороз, Сергей Жадан, Лина Костенко и София Андрухович, Василий Шкляр, Светлана Алексиевич и Юрий Плаксюк. Зарубежная литература представлена бестселлерами Адама Джонса, Дерека Томпсона, Питера Померанцева и Френка Герберта.

Для полка «Азов» такое разнообразие книг оказалось как нельзя кстати – здесь готовятся к открытию пространства для досуга – бойцам будет, что почитать, говорит младший сержант полка «Азов» Марьяна Хомерики.

Я взяла «Хроники событий в Иловайске» 2015 года. Мне интересна эта тема

«Нам привезли больше сотни книг разных жанров. В «Азове» две библиотеки, и сейчас мы планируем открытие милитари-хабов в гарнизонах. В «Азове» ребята много читают, особенно украинскую литературу, украинских авторов. Я взяла «Хроники событий в Иловайске» 2015 года. Мне интересна эта тема. Так же, как и всех военных событий, произошедших в Украине за последние 6 лет», – рассказывает Марьяна.

Офицер морской пехоты ВСУ Елена Белозерская уверена, что в любой военной библиотеке должны быть не только художественные книги, но и специальные: учебных пособий всегда не хватает.

Я бы делала акцент не только на ветеранскую мемуарную литературу, а в первую очередь на учебные пособия. Это может быть что угодно: тактика, снайперское, саперное дело, пособия для офицеров, что-то о морской пехоте

«Мне ближе ветеранская литература, я ее люблю читать. И мне кажется, что это важно для истории, для наших потомков. Особенно с исторической точки зрения и с точки зрения сохранения личного опыта. Но некоторые фронтовики, я знаю, не очень любят читать книги других фронтовиков, потому что они заранее знают, о чем там, и потому, что сами все это пережили. И потому я бы делала акцент не только на ветеранскую мемуарную литературу, а в первую очередь на учебные пособия. Это может быть что угодно: тактика, снайперское, саперное дело, пособия для офицеров, что-то о морской пехоте. Это, к примеру, те знания, которых мне не хватает. Тут пригодился бы иностранный опыт, я знаю, есть много литературы на эту тему», – говорит Елена.

Новую библиотеку в своем подразделении Елена еще не видела. Говорит, что с интересом ее изучит. А еще подарит свою книгу – Елена сама автор книги «Дневник нелегального солдата».

«Я еще не видела этих книг. Я сейчас в зоне выполнения боевых задач. Моей книжки с собой тоже нет. С удовольствием ее подарю библиотеке, но уже, наверное, после ротации», – сказала она.

Как говорят организаторы, пилотный проект скоро перерастет во всеукраинский. Компания уже обратилась к украинским издательствам с призывом присоединиться и обеспечить качественной литературой не только воинские части на востоке страны, но и по всей ее территории.

В приоритете литература современная, на актуальные темы, украинских авторов и на украинском языке. А для тех, кто не знает иностранных языков, компания специально для военных готова переводить зарубежную литературу.

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