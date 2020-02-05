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05 лютого 2020, Київ 18:03
Новини | Події

Митники не дозволили ввезення в Україну понад 100 книг із Росії

Повідомляється, що книги віз молдаванин автомобілем із Росії і «забув» їх задекларувати на українському кордоні

Київська митниця Держмитслужби повідомила про виявлення «книжкового порушення» у пункті пропуску «Виступовичі» на Житомирщині.

«Понад сотню книг молдаванин віз автомобілем з Росії та «забув» задекларувати на українському кордоні. Серед незадекларованого – науково-популярна література, переважно з косметології, підручники з медицини та посібники з права – всі книги надруковані російською мовою, явно нові, упаковані блоками. Загалом співробітники Київської митниці налічили 107 видань», – йдеться в повідомленні.

Подію кваліфікували за статтею Митного кодексу про недекларування товарів. Митники повідомили, що книжки вилучили, їхню вартість визначать згодом.

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