Інтернет-книгарня пояснила «помилкою» продаж книги про «громадянську війну» на Донбасі

Книга про «громадянську війну» в Україні, написана від імені росіянина, з’явилася в українській інтернет-книгарні Yakaboo внаслідок помилки, йдеться в заяві пресслужби книгарні.

«В Yakaboo працюють алгоритми і правила, мета яких – не допускати до продажу літературу, яка носить антиукраїнський та/або антисоціальний характер, і яка спрямована проти української культури і державності. Ми провели внутрішнє розслідування. Менеджер, обов’язок якого – перевіряти новий контент на відповідність вимогам, пропустив публікацію книги, яка не повинна була опублікована ні за яких обставин. Можливо, це було пов’язано з великим обсягом вхідної інформації. Так чи інакше, стався збій», – йдеться в заяві компанії, підписаній іменем директора Івана Богдана.

За повідомленням, книгарня вже зняла книгу з продажу та виключила продавця з переліку партнерів. У Yakaboo стверджують, що жодного примірника не продали.

«Зараз робота маркетплейсу припинена до проведення повного аудиту всіх процесів і контролів. Робота маркетплейсу буде відновлена тільки після того, як будуть внесені необхідні зміни у внутрішню систему управління контентом на майданчику», – повідомляють у пресслужбі.

Днями користувачі звернули увагу на те, що на сайті Yakaboo з’явилася книга «Ґамарджоба, панове!» автора Олександра Архипова, написана від імені учасника російської агресії проти України на Донбасі. В анотації до книги конфлікт на сході України названо «громадянською війною».

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Книгарня наразилася на критику через поширення антиукраїнської літератури.

20 травня 2017 року набула чинності постанова про «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». З того часу Державний комітет телебачення і радіомовлення України регулярно забороняє ввезення книг, які мають ознаки російської пропаганди.