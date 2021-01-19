У Німеччині 19 січня можуть посилити обмеження через нові мутації COVID-19

Німеччина 19 січня може посилити частковий локдаун. Це відбувається на тлі поширення нової мутації коронавірусної інфекції, особливості якої ще не досліджені.

За повідомленням видання Münchner Merkur, e лікарні на півдні Баварії заразилися 73 людини, пацієнти і співробітники лікувального закладу в місті Гарміш-Партенкірхен. Результати трьох аналізів показали наявність мутованого коронавірусу.

Очікується, що канцлер Ангела Меркель та керівники 16 земель Німеччини погодяться на продовження чинних заходів і обговорять запровадження додаткових обмежень, щоб спробувати продовжити позитивну тенденцію, яка, на думку уряду, є результатом локдауну.

Дані показують «згладжування кривої інфікування», заявив речник Меркель Штеффен Зайберт, зазначивши, що кількість пацієнтів, які перебувають у реанімації, також упала. За його словами, ця тенденція є результатом закриття ресторанів, розважальних та спортивних закладів, які не працюють із листопада. У середині грудня на канікули пішли школи, була закрита більшість магазинів.