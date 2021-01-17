Австрія продовжила локдаун до 7 лютого

Уряд Австрії вирішив продовжити локдаун до 7 лютого, щоб знизити темпи поширення коронавірусної інфекції. Раніше планувалося, що суворий карантин, запроваджений 26 грудня, завершиться 24 січня.

Канцлер Себастіан Курц заявив 17 січня, що, зокрема, в країні посилюють правила щодо відстані, якої мають дотримуватися люди: два метри замість одного. Крім того, тим, хто може працювати з дому, рекомендують не ходити в офіси. У транспорті і в магазинах треба буде вдягати захисну маску зі ступенем захисту FFP2.

За словами Курца, в наступні сім днів влада хоче домогтися зниження позначки захворюваності принаймні до 50 випадків на 100 тисяч осіб. Зараз цей показник складає 131.

В Австрії з населенням у 8,9 мільйона людей від початку пандемії COVID-19 захворіли 390 тисяч людей, майже сім тисяч – померли.