Степанов пояснив, чому учні не повернуться за парти під час локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому вважає неможливим повернення до звичайного навчання учнів молодшої школи під час дії посиленого карантину в Україні.

«Якщо в наступний понеділок учні молодших класів повернуться в школи, це зведе нанівець мету посиленого карантину», – стверджує міністр.

За словами Степанова, період дії посиленого карантину в Україні збігається в часі з завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися впродовж новорічних свят.

«Діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це, своєю чергою, призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей», – пояснює Степанов.

Міністр також наголосив, що показник захворюваності серед дітей продовжує зростати. «Якщо в листопаді він становив 3,1%, у грудні вже підскочив до 5,9% від загальної кількості. Я розумію батьків та вчителів — усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння», – закликав Максим Степанов.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 до 24 січня. Зараз не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри. Забороняється відвідування закладів освіти, хоча дитячі садочки продовжують приймати дітей дошкільного віку. Також працює громадський транспорт.

13 січня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час посиленого карантину навчання в молодшій школі.