Мер Тернополя заявив, що з 11 січня карантин у місті таки посилять

З 11 січня у Тернополі школи працюватимуть у дистанційному режимі, як і в решті міст України, повідомив у фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана... Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті», – написав Надал, додавши також, що працювати можуть лише ті підприємці, робота яких дозволена постановою уряду.

Мер Тернополя вказав, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у місті «не є критичною», але «Кабінет міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України».

6 січня міський голова і міська рада Тернополя повідомляли, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при міськраді «ухвалила рішення не посилювати з 8 січня карантин і не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Серед іншого, рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання. Також рекомендувалося суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а «продовжувати працювати у звичному режимі».

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно. Вже 9 січня міський голова Тернополя Сергій Надал поскаржився на дії поліції через накладення штрафів на підприємців, що продовжили працювати.

В Україні станом на 10 січня підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, понад 791 тисяча людей одужали, 19 767 – померли.