Відмова від карантину в Тернополі: «Нас змушують закрити місто» – міський голова

Міський голова Тернополя, де відмовилися запроваджувати встановлені урядом додаткові карантинні обмеження 8 січня, Сергій Надал скаржиться на дії поліції, яка масово штрафує підприємців, що продовжили працювати.

«Нас змушують закрити місто», – написав він у фейсбуці.

«Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени», – заявив він.

При цьому Надал додав: «У Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав’язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей у понеділок планують не впустити до школи.

«Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть «локдаун» у Тернополі з 11 січня», – заявив Тернопільський міський голова.

Поліція Тернопільської області ще вранці 9 січня повідомляла, що за попередню добу, 8 січня, склала в області 42 адмінпротоколи за статтею КУпАП про порушення правил щодо карантину людей і винесла 57 постанов за порушення встановлених урядом із того дня карантинних правил – найбільше на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи і недотримання карантинних вимог.

У перебігу проведення превентивних заходів, мовиться в повідомленні, основні зусилля співробітників поліції були спрямовані на проведення профілактичної і роз’яснювальної роботи щодо важливості виконання посилених карантинних вимог. «До порушників, які продовжували нехтувати ними, застосовували заходи адмінвпливу», – додали в поліції.

«Карантинні відпрацювання триватимуть щоденно. Правоохоронці закликають жителів краю виконувати посиленні обмеження, уникати скупчення людей та не забувати про засоби індивідуального захисту», – наголосили в обласній поліції.

Напередодні початку дії нових обмежень, 7 січня, поліція попередила, що буде контролювати суб’єктів господарювання, перевізників і громадян щодо дотримання карантинних норм.

Перед тим, 6 січня, міський голова і міська рада Тернополя повідомляли, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при міськраді «ухвалила рішення не посилювати з 8 січня карантин і не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади – діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були запроваджені раніше».

«Рекомендуємо також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі», – наголосили в тому повідомленні.

Мотивом для такого кроку назвали те, що «впродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, натомість кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція», і практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти».

7 січня Сергій Надал припустив, що карантинні заходи можуть усе-таки посилити в разі погіршення епідемічної ситуації в місті. За його словами, якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих, рішення комісії з надзвичайних ситуацій про відмову запроваджувати встановлені урядом обмеження буде зупинено і Тернопіль перейде в режим суворого карантину.

Крім того, проти запровадження нових суворих карантинних обмежень із 8 січня виступив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Як заявив він у відеозверненні 6 січня, на тлі «зниження кількості хворих, яке відбувається зараз, він вважає, що це «не на часі».

Як сказав він у тому відеозверненні, яке він оприлюднив у фейсбуці, міська влада ухвалить рішення, чи запроваджувати нові обмеження, наступного понеділка, 11 січня.

Але невдовзі це звернення зникло з обох облікових записів Бондаренка в фейсбуці. Ніяких повідомлень про масові порушення посиленого карантину в цьому місті не було.

Кабінет міністрів України ще 9 грудня 2020 року ухвалив постанову № 1236, якою запровадив на всій території України режим карантину на термін із 19 грудня 2020 року до 18 лютого 2021-го, що передбачає цілу низку обмежень і заборон.

Ця ж постанова в пункті 3 встановила, що в період із 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на всій території України будуть додатково запроваджені ще суворіші обмеження й заборони, серед того заборона на відвідування закладів освіти чи на роботу цілої низки закладів підприємництва, зокрема, обслуговування відвідувачів у закладах харчування, культури, розважальної діяльності чи спорту, а також на торгівлю більшістю товарів, за винятком продуктів харчування і ще деяких груп товарів.

Під час весняних карантинних обмежень 2020 року деякі міста теж відмовлялися виконувати постанови уряду про запровадження цих обмежень. У Кабміні наголошували, що місцеві органи влади не мають повноважень порушувати урядові рішення.