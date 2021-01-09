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09 січня 2021, Київ 13:16
Новини | Коронавірус

МОЗ: без посилених протиепідемічних заходів за кілька тижнів потрібен був би більш жорсткий карантин

З 8 до 24 січня в Україні почався жорсткий карантин

Без посилених протиепідемічних заходів через кілька тижнів потрібно було б запроваджувати більш жорсткий карантин, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якби ми зараз не запровадили посилені протиепідемічні заходи, то згідно з нашим прогнозом уже за кілька тижнів нам би довелося запроваджувати, дійсно, практично більш жорсткий карантин», – сказав Степанов у брифінгу.

За його словами, період запровадження посилених карантинних обмежень збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на COVID-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

Уряд очікує наступного тижня зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 110 015 випадків COVID-19. Одужали 786 306, летальних випадків – 19 668. З 8 до 24 січня в Україні почався жорсткий карантин.

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