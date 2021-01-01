МОН: зарплати освітян зростають на 20% з 1 січня

Від початку нового року заробітні плати освітян збільшуються на 20%, повідомило Міністерство освіти і науки України.

«У державному бюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році. В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%», – повідомили у МОН 1 січня.

У міністерстві також анонсували внесення на розгляд Верховної Ради «найближчим часом» законопроєкту щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на COVID-19, а також заявили про підготовку проєкту постанови уряду, який передбачає збільшення зарплат медичних працівників закладів освіти на 20%.

У листопаді очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що із 1 вересня 2020 року посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, зросли на 5,8%.