У Міністерстві освіти та науки згортають реформи – видання (огляд преси)

У Міністерстві освіти та науки України згортають реформи, які підтримувались європейськими партнерами, стверджує газета «День».

У той час, коли уряд відкладає вчергове підвищення зарплати вчителям, коли підготовка до «Нової української школи» у старших класах навіть не розпочиналася, коли ЄС уже двічі нарікав на згортання реформ та звільнення зі структури відомства фахівців, відібраних на конкурсній основі тим же Євросоюзом, що робить керівник МОН? Заявляє, що у стінах відомства вирішили розпочати дискусію про доцільність старту навчання із п’яти років, обурюються газетярі.

«Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з п’яти років ... Це питання ми обговорюємо за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів», – написав у своєму телеграм-каналі тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Швидше за все, розмови про п’ятирічку чи перехід на 10-річне навчання, що теж звучить у МОН, – це ширма, аби суспільство не цікавилося тим, що відбувається у міністерстві, зазначає газета. І аргументує: по-перше, «з міністерства звільняються експерти директоратів, котрі створювались спеціально для впровадження реформ у всіх ланках освіти». «ЄС сприяв не лише відбору кадрів, а й платив цим фахівцям високі зарплати. Без фахівців нема підстав говорити про якісні зміни», – наголошується в публікації «Стара структура та неякісні зміни».

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет для Радіо Свобода наголосив на «тривалій і плідній співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління».

«Між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця. Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові», – зазначив очільник міністерства.

Представництво Євросоюзу в Україні, в свою чергу, ані підтвердило, ані спростувало інформацію про те, чи отримав Сергій Шкарлет попередження про згортання реформ у його відомстві.

Про «Дві проблеми, які чекають на Україну без траншу МВФ», розповідає дописувач інтернет-видання «Главред» Борис Кушнірук. Економіст попереджає, що Україні може не вистачити коштів навіть на фінансування соціальних видатків.

«Те, що Україна не може отримати черговий транш МВФ, було передбачуваним. Тепер уряд зіштовхується з жахливою ситуацією навколо виконання держбюджету», – зазначає дописувач. Він вважає, що нарощення заборгованості – це перша проблема, яка суттєво вдарить по економіці, бо через взаємні борги не можна займатися розвитком економіки.

«Друга проблема – очевидно, що ми не отримаємо новий транш і на початку наступного року. Максимум, що нам світить – отримати його у травні-червні, та і це виглядає скептично, оскільки тоді це може робити вже новий уряд, а зміна влади може звалити країну в політичну кризу», – попереджає економіст.

Кабінет міністрів зранку 26 листопада повідомив, що Міністерство фінансів України успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом про основні параметри проєкту державного бюджету на 2021 рік.

В уряді наголосили, що це було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту. «В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ», – заявили в уряді.

Напередодні Дня пам’яті жертв Голодоморів журналісти «України молодої» «дізналися новину: монументальний музей Миколи Сядристого (з унікальною виставкою мікромініатюр світового рівня), який є культурною цінністю та гордістю української нації, – під загрозою знищення за наказом дирекції Києво-­Печерської лаври». Оскільки перевезти експонати в інше місце через нібито необхідність ремонту, йдеться в статті, практично неможливо. «Зал з експозицією – цільний і нагадує палубу корабля, її не можна розібрати: там усе згладжено, відполіровано, прикріплено й зроблено на віки», – наголошує митець.

Газетярі нагадують, що у 2005 році Сядристий першим в Україні підготував велику виставку про Голодомор. Разом з іншими митцями взяв участь у створенні Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів в Україні: зокрема, там уміщено понад шістдесят поданих ним політичних текстів (більшість із яких викарбувано на граніті), які пояснюють історичні витоки цієї трагедії.

Автор книжок, що викривають суть тоталітарних режимів, Микола Сядристий визнаний найкращим мініатюристом світу. Саме завдяки йому в ужитку з’явилося слово «мікромініатюра», стверджує газета. Найбільш повно його твори представлені в Музеї мікромініатюр на території Національного Києво­-Печерського історико-­культурного заповідника, у Політехнічному музеї (Москва, Росія), Музеї мікромініатюр у Князівстві Андорра, а також у мiстi Сентендре (Угорщина). Загалом його виставки відвідали мільйони людей в усьому світі. Докладніше про майстра і ймовірні причини його ймовірного виселення з музею йдеться в статті «...Бо московським попам муляє».

Позиція дирекції Києво-­Печерської лаври наразі невідома.